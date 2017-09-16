В центре Москвы установили памятник оружейнику Михаилу Калашникову

Памятник знаменитому российскому оружейнику Михаилу Каланикову разместили на пересечении
Садово-Каретной и Долгоруковской улиц.
Высота фигуры — около восьми метров. В руках у конструктора его главное изобретение — автомат АК-47.
Автором памятника стал Салават Щербаков. Его самая крупная и известная работа — монумент Владимиру Великому, установленный у стен Кремля.
Установка памятника Михаилу Калашникову началась сегодня на Садовом кольце неподалеку от Оружейного переулка, отмечает сайт Газета.Ru. Дата торжественного открытия монумента несколько раз переносилась, но в результате церемония была назначена на 19 сентября — День оружейника.
Михаил Калашников умер в 2013-м на 95-м году жизни в Ижевске. Его здоровье в последние годы жизни часто вызывало беспокойство. Легендарный оружейник был похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище.
Автором памятника стал Салават Щербаков. Его самая крупная и известная работа — монумент Владимиру Великому, установленный у стен Кремля.
Установка памятника Михаилу Калашникову началась сегодня на Садовом кольце неподалеку от Оружейного переулка, отмечает сайт Газета.Ru. Дата торжественного открытия монумента несколько раз переносилась, но в результате церемония была назначена на 19 сентября — День оружейника.
Михаил Калашников умер в 2013-м на 95-м году жизни в Ижевске. Его здоровье в последние годы жизни часто вызывало беспокойство. Легендарный оружейник был похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище.
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