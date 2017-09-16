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  • 16.09, 18:07

    В центре Москвы установили памятник оружейнику Михаилу Калашникову

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    • Фото: mitya_kalinkin / instagram.com
    В центре Москвы установили памятник оружейнику Михаилу Калашникову

    В центре Москвы установили памятник оружейнику Михаилу Калашникову

    В центре Москвы установили памятник оружейнику Михаилу Калашникову
  • Фото: mitya_kalinkin / instagram.com

    • Памятник знаменитому российскому оружейнику Михаилу Каланикову разместили на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц.

    Высота фигуры — около восьми метров. В руках у конструктора его главное изобретение — автомат АК-47.




    Автором памятника стал Салават Щербаков. Его самая крупная и известная работа — монумент Владимиру Великому, установленный у стен Кремля.

    Установка памятника Михаилу Калашникову началась сегодня на Садовом кольце неподалеку от Оружейного переулка, отмечает сайт Газета.Ru. Дата торжественного открытия монумента несколько раз переносилась, но в результате церемония была назначена на 19 сентября — День оружейника.

    Михаил Калашников умер в 2013-м на 95-м году жизни в Ижевске. Его здоровье в последние годы жизни часто вызывало беспокойство. Легендарный оружейник был похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище.

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