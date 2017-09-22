Чертеж немецкой винтовки уберут из композиции памятника Калашникову

В Российском
военно-историческом обществе, которое является заказчиком памятника оружейнику Михаилу Калашникову, заявили, что в ближайшее время чертеж немецкого автомата StG 44 уберут с барельефа.
Исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов прокомментировал скандал вокруг чертежа StG 44 на памятнике Калашникову. Он заявил агентству «Москва», что в скором времени плита со схемой немецкой винтовки будет демонтирована. Кононов также поблагодарил историка, обратившего внимание на эту ошибку в композиции.
Владислав Кононов: «Мы хотим поблагодарить того человека, который заметил этот чертеж, поскольку до сегодняшнего дня специалистами в устройстве автоматов мы не были. И сейчас мы указали на это скульптору Салавату Щербакову. Он находится на месте и собирается эту плиту демонтировать, поскольку действительно он и его подмастерье что-то напутали».
Он также уточнил, что у РВИО было только одно пожелание к изображению оружия в композиции: заказчик хотел, чтобы в руках у фигуры Калашникова был АК. Все остальные чертежи на монументе — результат фантазии скульптора и его команды.
Владислав Кононов: «Важно понимать, что военно-историческое общество является заказчиком памятника, и у нас пожелание к оружию было только одно — к той модели автомата, которую держит в руках Михаил Тимофеевич. Все остальное — полет творческой фантазии скульптора и его помощников, поэтому пусть разбираются, они сейчас будут исправлять эту ошибку».
Между тем, по мнению Кононова, эта ошибка в композиции опровергла миф о том, что Калашников в своих разработках опирался на опыт немецкого конструктора Хуго Шмайсера.
Владислав Кононов: «Благодаря ошибке, сделанной по вине скульптора, каждый желающий видит, что StG и автомат Калашникова — это совершенное разные автоматы, и обвинять Калашникова в заимствовании категорически неверно».
Напомним, памятник оружейнику Михаилу Калашникову был открыт в Москве на днях на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц. Чертеж немецкой винтовки StG 44 на монументе заметил историк Юрий Пашолок, о чем написал в своем Facebook. Сам скульптор Салават Щербаков уже прокомментировал ситуацию и заявил о готовности исправить ошибку.
Владислав Кононов: «Мы хотим поблагодарить того человека, который заметил этот чертеж, поскольку до сегодняшнего дня специалистами в устройстве автоматов мы не были. И сейчас мы указали на это скульптору Салавату Щербакову. Он находится на месте и собирается эту плиту демонтировать, поскольку действительно он и его подмастерье что-то напутали».
Он также уточнил, что у РВИО было только одно пожелание к изображению оружия в композиции: заказчик хотел, чтобы в руках у фигуры Калашникова был АК. Все остальные чертежи на монументе — результат фантазии скульптора и его команды.
Владислав Кононов: «Важно понимать, что военно-историческое общество является заказчиком памятника, и у нас пожелание к оружию было только одно — к той модели автомата, которую держит в руках Михаил Тимофеевич. Все остальное — полет творческой фантазии скульптора и его помощников, поэтому пусть разбираются, они сейчас будут исправлять эту ошибку».
Между тем, по мнению Кононова, эта ошибка в композиции опровергла миф о том, что Калашников в своих разработках опирался на опыт немецкого конструктора Хуго Шмайсера.
Владислав Кононов: «Благодаря ошибке, сделанной по вине скульптора, каждый желающий видит, что StG и автомат Калашникова — это совершенное разные автоматы, и обвинять Калашникова в заимствовании категорически неверно».
Напомним, памятник оружейнику Михаилу Калашникову был открыт в Москве на днях на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц. Чертеж немецкой винтовки StG 44 на монументе заметил историк Юрий Пашолок, о чем написал в своем Facebook. Сам скульптор Салават Щербаков уже прокомментировал ситуацию и заявил о готовности исправить ошибку.
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