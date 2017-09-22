Понаехали: все больше украинцев отправляются на заработки в Россию

Количество украинцев, приезжающих в Россию, скоро превысит домайданный уровень. И это несмотря на все усилия Киева по формированию в умах людей образа русского врага. С какими целями едут — поработать, на жизнь посмотреть, себя показать?
На Украине один за другим закрываются заводы и компании. Даже легендарный Южмаш по назначению не работает уже 2 года. Одно из крупнейших предприятий по производству ракетно-космической техники 80% продукции поставляло в Россию. После того, как не стало российских заказов, производство на заводе-гиганте практически остановилось.
Украинцы признаются: они, конечно, хотели бы работать в Европе, но обещанный безвиз оказался в этом смысле филькиной грамотой — ездить можно только как туристы. Единственной страной, где украинцы массово пытались найти место под европейским солнцем, оказалась соседняя Польша. Но там им оказались не рады. Так что украинцы вновь поехали на заработки в Россию.
Вот статистика погранслужбы Украины: только за первое полугодие 2017 года в Россию выехали 2,7 млн украинцев. Это на 50% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Таким образом, к концу года Россию могут посетить более 5 млн граждан Незалежной. Для сравнения — в 2013 году (до Майдана) российско-украинскую границу пересекли 6,2 млн украинцев. А вот в ту же Польшу пассажиропоток уменьшился почти в 2 раза. На настоящее время туда уехали на заработки около 4,6 млн украинцев.
Правда ли, что из Украины бегут не только простые рабочие, но и лучшие умы? Почему они уже не так стремятся в когда-то вожделенную Европу? И какие трудности подстерегают тех, кто решает уехать к нам? Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».
Украинцы признаются: они, конечно, хотели бы работать в Европе, но обещанный безвиз оказался в этом смысле филькиной грамотой — ездить можно только как туристы. Единственной страной, где украинцы массово пытались найти место под европейским солнцем, оказалась соседняя Польша. Но там им оказались не рады. Так что украинцы вновь поехали на заработки в Россию.
Вот статистика погранслужбы Украины: только за первое полугодие 2017 года в Россию выехали 2,7 млн украинцев. Это на 50% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Таким образом, к концу года Россию могут посетить более 5 млн граждан Незалежной. Для сравнения — в 2013 году (до Майдана) российско-украинскую границу пересекли 6,2 млн украинцев. А вот в ту же Польшу пассажиропоток уменьшился почти в 2 раза. На настоящее время туда уехали на заработки около 4,6 млн украинцев.
Правда ли, что из Украины бегут не только простые рабочие, но и лучшие умы? Почему они уже не так стремятся в когда-то вожделенную Европу? И какие трудности подстерегают тех, кто решает уехать к нам? Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».
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