Из-за введения безвиза Украины с ЕС могут пострадать польские фермеры

Что получила Украина от долгожданного безвизового режима с Европой? И почему многим жителям Украины уже начали отказывать во въезде в страны ЕС?
Украинцы за безвизовый режим с Европой выступали не ради путешествий, а чтобы превратить Старый Свет в гигантскую биржу труда. Но Европу не проведешь: визы украинцам дали только туристические. Но кого же из украинцев это остановит, когда работу в стране не найти? На одно вакантное место претендуют 19 человек. По результатам соцопросов, безработных уже 40%. Вот и бегут украинцы за рубеж. Даже соседняя Польша, похоже, рискует остаться без рабочей силы. Специальный репортаж польского журналиста Александры Поповой.
Это видео сняли на КПП в Шегини, селе во Львовской области на границе с Польшей. Граждане Украины, кажется, сами до сих пор не верят в выпавшее им безвизовое счастье, и дорогу на запад прокладывают себе локтями. Но многим украинцам такого ажиотажа не понять.
Любовь, жительница Украины: «Я получаю 949 пенсии. Я поеду путешествовать на эту пенсию? И наши дети и внуки не поедут. Поедут родственники тех, кто сидит в Раде».
Алена Бойко, жительница Украины: «Какой может быть отпуск в Европе, если все деньги уходят на аренду квартиры, на продукты».
По данным Госстата Украины, в апреле этого года средняя зарплата в стране составила чуть меньше семи тысяч гривен. Это примерно 240 евро. Далеко с такими деньгами не уедешь.
Владимир Скачко, украинский политический обозреватель, журналист: «Вся эта шумиха, связанная с безвизовым режимом, — это исключительно политический фейк. Чтобы отвлечь внимание украинцев от чисто внутренних проблем».
И одна из самых насущных из них — безработица. Ее уровень растет пугающими темпами. По последним данным, десятая часть трудоспособного населения Украины не может найти работу. И это, конечно, главная причина устремленных в Европу взоров. А совсем не достопримечательности Парижа или Мюнхена.
В погранслужбе Украины заявили, что в зону Шенгена уже выехали почти 3 тысячи украинцев. А по данным Главной комендатуры польской пограничной стражи, 3 тысячи украинцев въехали в Польшу. В польско-украинском центре помощи в трудоустройстве говорят о том, что большинство людей едет явно не с туристическими целями.
Типичная польская ферма, это когда в поле ни слова по-польски не услышишь. Катажина Трушковская рассказывает: все ее работники — украинцы. Это выгодно. Приезжие готовы трудиться месяцами за скромное жалованье, которое для самих поляков считается унизительным.
Катажина Трушковская, фермер: «Уже пять лет каждый год приезжают одни и те же. Они даже зимой звонят, спрашивают, будет ли работа».
Новый безвизовый режим свободно работать в Европе украинцам не позволяет. Тут нужна специальная виза. Именно поэтому событие, которое украинские власти отметили с таким размахом, у самих украинцев бурного восторга не вызвало.
Впрочем, в Европе все равно ожидают рост числа украинских трудовых мигрантов, в большинстве своем — нелегальных. Украинцы сейчас и так на третьем месте после граждан Афганистана и Ирака по количеству депортаций за нарушения Шенгенского законодательства. В 2016 году на родину принудительно отправились 25 тысяч человек. И эта цифра, уверены эксперты, дальше будет только выше.
Павел Грабовский, польский политик: «Украинцы теперь еще активнее будут перемещаться по всей Европе в поисках работы. Германия и другие страны гораздо привлекательнее, чем Польша. Если посмотреть курс евро к гривне, то зарплаты получаются — мечта».
С политиками согласны и польские фермеры. Их известие о безвизовом режиме не только не обрадовало, но и наоборот, сильно напрягло.
Павел, фермер: «Я думаю, что из-за введения безвизового режима мы почувствуем нехватку украинцев. Уже сейчас они бегут на запад. Мы им помогаем с рабочими визами, а они сбегают».
Но тут возникает еще один вопрос: а найдется ли в Европе столько рабочих мест?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Это видео сняли на КПП в Шегини, селе во Львовской области на границе с Польшей. Граждане Украины, кажется, сами до сих пор не верят в выпавшее им безвизовое счастье, и дорогу на запад прокладывают себе локтями. Но многим украинцам такого ажиотажа не понять.
Любовь, жительница Украины: «Я получаю 949 пенсии. Я поеду путешествовать на эту пенсию? И наши дети и внуки не поедут. Поедут родственники тех, кто сидит в Раде».
Алена Бойко, жительница Украины: «Какой может быть отпуск в Европе, если все деньги уходят на аренду квартиры, на продукты».
По данным Госстата Украины, в апреле этого года средняя зарплата в стране составила чуть меньше семи тысяч гривен. Это примерно 240 евро. Далеко с такими деньгами не уедешь.
Владимир Скачко, украинский политический обозреватель, журналист: «Вся эта шумиха, связанная с безвизовым режимом, — это исключительно политический фейк. Чтобы отвлечь внимание украинцев от чисто внутренних проблем».
И одна из самых насущных из них — безработица. Ее уровень растет пугающими темпами. По последним данным, десятая часть трудоспособного населения Украины не может найти работу. И это, конечно, главная причина устремленных в Европу взоров. А совсем не достопримечательности Парижа или Мюнхена.
В погранслужбе Украины заявили, что в зону Шенгена уже выехали почти 3 тысячи украинцев. А по данным Главной комендатуры польской пограничной стражи, 3 тысячи украинцев въехали в Польшу. В польско-украинском центре помощи в трудоустройстве говорят о том, что большинство людей едет явно не с туристическими целями.
Типичная польская ферма, это когда в поле ни слова по-польски не услышишь. Катажина Трушковская рассказывает: все ее работники — украинцы. Это выгодно. Приезжие готовы трудиться месяцами за скромное жалованье, которое для самих поляков считается унизительным.
Катажина Трушковская, фермер: «Уже пять лет каждый год приезжают одни и те же. Они даже зимой звонят, спрашивают, будет ли работа».
Новый безвизовый режим свободно работать в Европе украинцам не позволяет. Тут нужна специальная виза. Именно поэтому событие, которое украинские власти отметили с таким размахом, у самих украинцев бурного восторга не вызвало.
Впрочем, в Европе все равно ожидают рост числа украинских трудовых мигрантов, в большинстве своем — нелегальных. Украинцы сейчас и так на третьем месте после граждан Афганистана и Ирака по количеству депортаций за нарушения Шенгенского законодательства. В 2016 году на родину принудительно отправились 25 тысяч человек. И эта цифра, уверены эксперты, дальше будет только выше.
Павел Грабовский, польский политик: «Украинцы теперь еще активнее будут перемещаться по всей Европе в поисках работы. Германия и другие страны гораздо привлекательнее, чем Польша. Если посмотреть курс евро к гривне, то зарплаты получаются — мечта».
С политиками согласны и польские фермеры. Их известие о безвизовом режиме не только не обрадовало, но и наоборот, сильно напрягло.
Павел, фермер: «Я думаю, что из-за введения безвизового режима мы почувствуем нехватку украинцев. Уже сейчас они бегут на запад. Мы им помогаем с рабочими визами, а они сбегают».
Но тут возникает еще один вопрос: а найдется ли в Европе столько рабочих мест?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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