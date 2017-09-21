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  • 21.09, 04:37
    Актер Горевой призвал Фримена и других голливудских коллег «наплевать на политику». Голливуд, США, артисты, знаменитости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАктер Горевой призвал Фримена и других голливудских коллег «наплевать на политику»

    Актер Горевой призвал Фримена и других голливудских коллег «наплевать на политику»

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    Актер Горевой призвал Фримена и других голливудских коллег «наплевать на политику»

    Актер Горевой призвал Фримена и других голливудских коллег «наплевать на политику»

    Актер Горевой призвал Фримена и других голливудских коллег «наплевать на политику»

      С кем вы, мастер культуры? С чьей подачи актер Морган Фримен в пропагандистском ролике исполнил роль поджигателя дипломатической войны? Кто стоит за новой волной нападок на Россию и что отвечают Фримену его российские коллеги и официальные лица?

      Пока Америку вновь пугают Россией, вряд ли отношения двух государств сдвинутся в лучшую сторону. Чего только стоит видеоролик, опубликованный на странице американского комитета по расследованию действий России. В нем к публике обращается знаменитый голливудский актер Морган Фримен и рассказывает о войне, «уже идущей между США и Россией».

      А вот актер Михаил Горевой, много игравший в Голливуде как раз «злобных русских» — в Бондиане и фильме Спилберга «Шпионский мост», даже обратился через «Итоги дня» к Фримену и другим американским коллегам.

      Михаил Горевой, актер: «Ребята, уважаемый Морган Фримен и коллеги — актеры, режиссеры в США, я к вам очень уважительно отношусь и люблю, и я прошу вас, пожалуйста, да наплюйте вы на эту политику, займитесь нашим делом. Давайте попытаемся наши страны каким-то образом сблизить, а не разрывать, иначе беда».

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