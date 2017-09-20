В Петербурге решается прокатная судьба «Матильды»

По данным источников, сегодня министр культуры Владимир Мединский будет участвовать в закрытом показе скандальной ленты. Его проведут на форуме «Кино Экспо».
Главная интрига отечественного кинематографа должна разрешиться вечером. В рамках международного форума «Кино Экспо» пройдет закрытый показ фильма «Матильда».
До этого режиссер Алексей Учитель принимал участие в кинофестивале «Послание к человеку». Его площадкой сегодня стал кинотеатр «Аврора». В смотре участвовал и американский актер Эрик Робертс. Министр культуры наградил его почетным призом фестиваля за роль в фильме Андрея Кончаловского «Поезд-беглец».
Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, Учитель с большим оптимизмом смотрит на предстоящий закрытый показ. Известно, что в просмотре «Матильды», помимо Мединского, будут участвовать кинопрокатчики.
Алексей Учитель, режиссер: «Как и что смотрит провинция. Но это очень важно для нас. Учитывая те обстоятельства и угрозы».
Что касается задержанных сегодня активистов «Христианского государства», то режиссер поддержал работу правоохранителей в Москве и Липецкой области. По словам Учителя, закон должен оградить нас всех от подобных выходок. Хотя мастер по-прежнему опасается новых провокаций со стороны противников «Матильды».
Алексей Учитель: «Если эти люди добьются того, что прокат будет сокращен, мы падаем в какую-то бездну. Потому что следом за мной пойдут другие фильмы, спектакли, книги, живопись — все что угодно».
До этого режиссер Алексей Учитель принимал участие в кинофестивале «Послание к человеку». Его площадкой сегодня стал кинотеатр «Аврора». В смотре участвовал и американский актер Эрик Робертс. Министр культуры наградил его почетным призом фестиваля за роль в фильме Андрея Кончаловского «Поезд-беглец».
Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, Учитель с большим оптимизмом смотрит на предстоящий закрытый показ. Известно, что в просмотре «Матильды», помимо Мединского, будут участвовать кинопрокатчики.
Алексей Учитель, режиссер: «Как и что смотрит провинция. Но это очень важно для нас. Учитывая те обстоятельства и угрозы».
Что касается задержанных сегодня активистов «Христианского государства», то режиссер поддержал работу правоохранителей в Москве и Липецкой области. По словам Учителя, закон должен оградить нас всех от подобных выходок. Хотя мастер по-прежнему опасается новых провокаций со стороны противников «Матильды».
Алексей Учитель: «Если эти люди добьются того, что прокат будет сокращен, мы падаем в какую-то бездну. Потому что следом за мной пойдут другие фильмы, спектакли, книги, живопись — все что угодно».
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