Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 15.09, 20:54
    От короткого метра до экспериментального кино: в центре Петербурга стартует «Послание к человеку». Санкт-Петербург, кино, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОт короткого метра до экспериментального кино: в центре Петербурга стартует «Послание к человеку»

    От короткого метра до экспериментального кино: в центре Петербурга стартует «Послание к человеку»

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    От короткого метра до экспериментального кино: в центре Петербурга стартует «Послание к человеку»

    От короткого метра до экспериментального кино: в центре Петербурга стартует «Послание к человеку»

      Фестиваль документального, авторского, игрового и анимационного кино проходит в Северной столице уже в 27-й раз.

      Сегодня вечером на Дворцовой площади в честь открытия кинофестиваля «Послание к человеку» можно увидеть то, что никто еще не видел. Под открытым небом и на большом экране проходит премьера отреставрированной версии ленты Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» 1929 года.

      Фильм Вертова восстановил голландский киноинститут. В Петербурге его показывают под аккомпанемент симфонического оркестра. Тому, кто пропустит сегодняшнюю церемонию, расстраиваться не стоит. Гостей в этом году ждет масштабная программа. На фестивале представят 188 фильмов из 80 стран.

      Алёна Королева      , куратор кинофестиваля «Послание к человеку»: «Самое главное в программе — это международный конкурс. Новые фильмы из разных стран мы собирали по всему миру, с разных фестивалей. В итоге получили более трех тысяч заявок и отобрали программу для международного конкурса. У нас есть работы как известных мастеров, так и начинающих авторов-дебютантов».

      Особый акцент в программе киносмотра сделан на авторском некоммерческом кино. Организаторы обещают много неизвестных имен и неожиданных сюрпризов.

      Так, для участия в фестивале в Петербург приехал французский писатель Фредерик Бегбедер — автор знаменитых романов «99 франков» и «Любовь живет три года». Он возглавит жюри. «Послание к человеку» продлится до 22 сентября.

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