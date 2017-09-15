От короткого метра до экспериментального кино: в центре Петербурга стартует «Послание к человеку»

Фестиваль документального, авторского, игрового и анимационного кино проходит в Северной столице уже в 27-й раз.

Сегодня вечером на Дворцовой площади в честь открытия кинофестиваля «Послание к человеку» можно увидеть то, что никто еще не видел. Под открытым небом и на большом экране проходит премьера отреставрированной версии ленты Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» 1929 года.



Фильм Вертова восстановил голландский киноинститут. В Петербурге его показывают под аккомпанемент симфонического оркестра. Тому, кто пропустит сегодняшнюю церемонию, расстраиваться не стоит. Гостей в этом году ждет масштабная программа. На фестивале представят 188 фильмов из 80 стран.



Алёна Королева, куратор кинофестиваля «Послание к человеку»: «Самое главное в программе — это международный конкурс. Новые фильмы из разных стран мы собирали по всему миру, с разных фестивалей. В итоге получили более трех тысяч заявок и отобрали программу для международного конкурса. У нас есть работы как известных мастеров, так и начинающих авторов-дебютантов».



Особый акцент в программе киносмотра сделан на авторском некоммерческом кино. Организаторы обещают много неизвестных имен и неожиданных сюрпризов.



Так, для участия в фестивале в Петербург приехал французский писатель Фредерик Бегбедер — автор знаменитых романов «99 франков» и «Любовь живет три года». Он возглавит жюри. «Послание к человеку» продлится до 22 сентября.