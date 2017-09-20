Последствий землетрясения в Мексике избежали около 100 российских туристов

Падающие многоэтажки, разбегающиеся в панике люди и облака бетонной пыли — весь мир сегодня обсуждает кадры из Мексики, где произошло разрушительное землетрясение.
Жертвами землетрясения в Мексике стали, по последним данным, почти 250 человек. Цифра, вероятно, не окончательная: десятки людей числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция сейчас идет полным ходом, но ей мешают афтершоки. Свою помощь мексиканским властям уже предложили многие страны, в том числе Россия.
Что касается россиян, находящихся в Мексике, то стихия обошла их стороной. Речь идет примерно о 100 туристах.
Подробности — в видеоматериале.
Что касается россиян, находящихся в Мексике, то стихия обошла их стороной. Речь идет примерно о 100 туристах.
Подробности — в видеоматериале.
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