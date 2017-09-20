Путин выразил соболезнования президенту Мексики в связи с землетрясением

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Мексике. Соответствующую телеграмму он направил мексиканскому коллеге, сообщил
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «Президент Путин направил телеграмму президенту Мексики Энрике Пенье Ньето, выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, которые были вызваны землетрясениями на юго-востоке страны».
Также российский лидер выразил готовность оказать помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия по линии МЧС.
Как сообщалось, в результате нового мощного землетрясения в Мексике погибли 248 человек. Подземные толчки магнитудой 7,1 обрушили десятки высотных зданий в столице страны. В пострадавших районах ввели режим чрезвычайного положения. Ранее о готовности помочь Мексике в ликвидации последствий землетрясения заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков.
Также российский лидер выразил готовность оказать помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия по линии МЧС.
Как сообщалось, в результате нового мощного землетрясения в Мексике погибли 248 человек. Подземные толчки магнитудой 7,1 обрушили десятки высотных зданий в столице страны. В пострадавших районах ввели режим чрезвычайного положения. Ранее о готовности помочь Мексике в ликвидации последствий землетрясения заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков.
Более 200 человек стали жертвами землетрясения в Мексике. Среди погибших много детей. По информации местных СМИ, в Мехико обрушилось здание школы.Опубликовано НТВ 19 сентября 2017 г.
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