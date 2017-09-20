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  • 20.09, 14:29
    Путин выразил соболезнования президенту Мексики в связи с землетрясением. землетрясения, Мексика, Песков, Путин, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин выразил соболезнования президенту Мексики в связи с землетрясением

    Путин выразил соболезнования президенту Мексики в связи с землетрясением

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    Путин выразил соболезнования президенту Мексики в связи с землетрясением

    Путин выразил соболезнования президенту Мексики в связи с землетрясением

      Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Мексике. Соответствующую телеграмму он направил мексиканскому коллеге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

      Дмитрий Песков: «Президент Путин направил телеграмму президенту Мексики Энрике Пенье Ньето, выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, которые были вызваны землетрясениями на юго-востоке страны».

      Также российский лидер выразил готовность оказать помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия по линии МЧС.

      смотретьМЧС РФ предложило Мексике помощь в ликвидации последствий землетрясения
      МЧС РФ предложило Мексике помощь в ликвидации последствий землетрясения
      Как сообщалось, в результате нового мощного землетрясения в Мексике погибли 248 человек. Подземные толчки магнитудой 7,1 обрушили десятки высотных зданий в столице страны. В пострадавших районах ввели режим чрезвычайного положения. Ранее о готовности помочь Мексике в ликвидации последствий землетрясения заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков.



      Более 200 человек стали жертвами землетрясения в Мексике. Среди погибших много детей. По информации местных СМИ, в Мехико обрушилось здание школы.

      Опубликовано НТВ 19 сентября 2017 г.

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