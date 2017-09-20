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  • 20.09, 16:00

    Спикер петербургского ЗакСа подтвердил ЧП на полигоне под Лугой

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    Спикер петербургского ЗакСа подтвердил ЧП на полигоне под Лугой

    Спикер петербургского ЗакСа подтвердил ЧП на полигоне под Лугой

    Спикер петербургского ЗакСа подтвердил ЧП на полигоне под Лугой

    Журналисты поинтересовались у Вячеслава Макарова, известно ли ему о происшествии в ходе учений «Запад-2017». Депутат признался, что он в курсе инцидента.

    Ранее в Сети появилось видео, на котором ударный вертолет К-52 «Аллигатор» обстрелял неуправляемой ракетой С-8 площадку, на ней в тот момент находились военнослужащие, наблюдатели, несколько гражданских и военных автомобилей. Сообщалось, что инцидент произошел в заключительный день учений «Запад-2017» на полигоне «Лужский». В результате инцидента пострадали три человека.

    Однако в Минобороны лишь признали факт самопроизвольного пуска ракет. О раненых в ведомстве официально не сообщали, зато подчеркивали, что ЧП произошло во время подготовки к масштабным маневрам, за которыми наблюдал даже президент России.

    Полковник запаса Вячеслав Макаров, имеющий обширные связи в военном руководстве, за деталями посоветовал обращаться в пресс-службу Западного военного округа. Однако осведомленный парламентарий не стал отрицать, что происшествие на полигоне под Лугой произошло в ходе учений «Запад-2017».

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