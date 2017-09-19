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  • 19.09, 18:47
    Минобороны: инцидент на полигоне в Ленобласти не связан с учениями «Запад-2017». Ленинградская область, армия и флот РФ, вертолеты, несчастные случаи, ракеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинобороны: инцидент на полигоне в Ленобласти не связан с учениями «Запад-2017»

    Минобороны: инцидент на полигоне в Ленобласти не связан с учениями «Запад-2017»

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    Минобороны: инцидент на полигоне в Ленобласти не связан с учениями «Запад-2017»

    Минобороны: инцидент на полигоне в Ленобласти не связан с учениями <nobr>«Запад-2017»</nobr>

      Военные прокомментировали сообщения о самопроизвольном запуске ракеты в ходе одной из тренировок.

      Министерство обороны подтвердило непроизвольный запуск ракеты с вертолета во время учений в Ленинградской области. По информации военных, система наведения одной из машин совершила ошибочный захват цели.

      Судя по видеозаписи, которая была опубликована в социальной сети, снаряд поразил территорию, где находились люди, а также были припаркованы гражданские и военные автомобили. Два из них — грузовой и легковой — получили серьезные повреждения.

      Однако причастность инцидента к учениям «Запад-2017», проследить за ходом которых на полигон «Лужский» приехал Владимир Путин, военные отрицают. 18-го сентября никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было — говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

      В ЗВО заявили, что на видеозаписи зафиксирован случай, который произошел в другое время. Когда именно не уточняется. Опровергают в пресс-службе округа и данные о пострадавших. СМИ сегодня сообщили о троих раненых. Якобы залпы были произведены по группе наблюдателей, в числе которых были и журналисты.

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