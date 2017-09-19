Трое раненых: стали известны подробности инцидента на полигоне в Ленинградской области

смотреть СМИ: на учениях «Запад-2017» вертолет случайно обстрелял ракетами зрителей

смотреть СМИ: на учениях «Запад-2017» вертолет случайно обстрелял ракетами зрителей

НТВ стали известны результаты предварительного расследования инцидента. Согласно документу «Обстоятельства САИ» (САИ — серьезный авиационный инцидент — прим. ред.), произошел самопроизвольный пуск неуправляемой ракеты С-8.Ранее СМИ сообщили, что на Лужском полигоне в Ленинградской области во время тренировки произошел непроизвольный пуск ракет класса «воздух — земля» с вертолета Ка-52 «Аллигатор».Официальных комментариев по этому поводу пока нет. По предварительной информации, пострадавшие — журналисты одного из телеканалов. Полеты проходили в рамках совместных учений «Запад-2017».Тем временем пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) сегодня опровергла сообщения о «залпе по толпе журналистов». По данным пресс-службы, люди не пострадали, повреждения получил один грузовик.Пресс-релиз ЗВО: «Восемнадцатого сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий учений „Запад-2017“ никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было».Что касается опубликованного сегодня в Интернете видео, на котором, как утверждалось, запечатлен указанный инцидент, то на этих кадрах «зафиксирован случай, произошедший в другой период времени», сообщили в пресс-службе.