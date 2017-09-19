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  • 19.09, 14:15
    Трое раненых: стали известны подробности инцидента на полигоне в Ленинградской области. Ленинградская область, армия и флот РФ, вертолеты, несчастные случаи, ракеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрое раненых: стали известны подробности инцидента на полигоне в Ленинградской области

    Трое раненых: стали известны подробности инцидента на полигоне в Ленинградской области

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    Трое раненых: стали известны подробности инцидента на полигоне в Ленинградской области

    Трое раненых: стали известны подробности инцидента на полигоне в Ленинградской области

    Трое раненых: стали известны подробности инцидента на полигоне в Ленинградской области

      Случайный обстрел зрителей на полигоне «Лужский» имел место в субботу. Ранены 2 человека, повреждены 3 автомобиля.

      НТВ стали известны результаты предварительного расследования инцидента. Согласно документу «Обстоятельства САИ» (САИ — серьезный авиационный инцидент — прим. ред.), произошел самопроизвольный пуск неуправляемой ракеты С-8.

      смотретьСМИ: на учениях «Запад-2017» вертолет случайно обстрелял ракетами зрителей
      СМИ: на учениях «Запад-2017» вертолет случайно обстрелял ракетами зрителей
      Ранее СМИ сообщили, что на Лужском полигоне в Ленинградской области во время тренировки произошел непроизвольный пуск ракет класса «воздух — земля» с вертолета Ка-52 «Аллигатор».

      Официальных комментариев по этому поводу пока нет. По предварительной информации, пострадавшие — журналисты одного из телеканалов. Полеты проходили в рамках совместных учений «Запад-2017».

      Тем временем пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) сегодня опровергла сообщения о «залпе по толпе журналистов». По данным пресс-службы, люди не пострадали, повреждения получил один грузовик.

      Пресс-релиз ЗВО: «Восемнадцатого сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий учений „Запад-2017“ никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было».

      смотретьСМИ: на учениях «Запад-2017» вертолет случайно обстрелял ракетами зрителей
      СМИ: на учениях «Запад-2017» вертолет случайно обстрелял ракетами зрителей
      Что касается опубликованного сегодня в Интернете видео, на котором, как утверждалось, запечатлен указанный инцидент, то на этих кадрах «зафиксирован случай, произошедший в другой период времени», сообщили в пресс-службе.

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