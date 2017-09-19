Причиной питерского пожара, в котором погибла молодая мать, стало возгорание сауны

Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в Приморском районе Петербурга, который привел к трагедии.
По предварительным данным СК, причиной пожара на проспекте Авиаконструкторов стало возгорание установленной в квартире сауны. Пожар вспыхнул сегодня утром в доме 20, корпус 2. Огонь охватил квартиру практически полностью. Площадь возгорания достигла 70 квадратных метров.
В квартире находилась мама с дочерьми. Еще до прибытия спасателей они пытались самостоятельно выбраться из пылающего помещения на пятом этаже. В итоге им пришлось выпрыгнуть из окна задымленной квартиры. В результате 36-летняя женщина, госпитализированная в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, скончалась от полученных травм. Девочки 13 и 14 лет находятся в тяжелом состоянии. Они находятся в детской больнице №5 на Бухарестской улице.
В квартире находилась мама с дочерьми. Еще до прибытия спасателей они пытались самостоятельно выбраться из пылающего помещения на пятом этаже. В итоге им пришлось выпрыгнуть из окна задымленной квартиры. В результате 36-летняя женщина, госпитализированная в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, скончалась от полученных травм. Девочки 13 и 14 лет находятся в тяжелом состоянии. Они находятся в детской больнице №5 на Бухарестской улице.
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