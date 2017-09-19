В Петербурге умерла женщина, выпрыгнувшая при пожаре из окна

Врачи не смогли спасти жизнь женщине, которая вместе с детьми выпрыгнула из окна квартиры на пятом этаже при пожаре в Петербурге.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах города. По словам собеседника агентства, женщина умерла в больнице.
Между тем в больнице, куда были госпитализированы двое дочерей погибшей, сообщили, что их состояние оценивается как тяжелое, однако угрозы жизни нет.
Ранее сообщалось, что в Приморском районе Петербурга произошел во вторник утром. Огонь охватил кухню, коридор и три комнаты в квартире. Общая площадь пожара достигла 70 квадратных метров. В результате пострадали пять человек, в том числе двое подростков 13 и 14 лет. Также сообщалось, что до приезда пожарных из окна пятого этажа выпрыгнула женщина с двумя детьми.
Между тем в больнице, куда были госпитализированы двое дочерей погибшей, сообщили, что их состояние оценивается как тяжелое, однако угрозы жизни нет.
Ранее сообщалось, что в Приморском районе Петербурга произошел во вторник утром. Огонь охватил кухню, коридор и три комнаты в квартире. Общая площадь пожара достигла 70 квадратных метров. В результате пострадали пять человек, в том числе двое подростков 13 и 14 лет. Также сообщалось, что до приезда пожарных из окна пятого этажа выпрыгнула женщина с двумя детьми.
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