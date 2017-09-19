В Петербурге с 5-го этажа из окна горящей квартиры выпрыгнула женщина с детьми

Экстренные службы Северной столицы выясняют причины пожара, который вспыхнул в Приморском районе города. Там из горящей
5-комнатной квартиры, расположенной на 5-м этаже, выпрыгнула женщина с двумя дочками.
Как передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, в результате происшествия пострадали 5 человек, в том числе двое подростков. Возгорание случилось в 5-комнатной квартире дома на проспекте Авиаконструкторов. Огонь охватил кухню, коридор и 3 комнаты. Общая площадь пожара достигла 70 квадратных метров.
Испугавшись пламени, женщина и две ее дочери 14 и 15 лет выпрыгнули из окна. Все трое получили травмы и доставлены в больницу. Еще 2 человека пострадали, надышались дыма. Им госпитализация не потребовалась. Спасатели справились с пламенем. В ликвидации участвовали 24 человека и 6 единиц техники.
Испугавшись пламени, женщина и две ее дочери 14 и 15 лет выпрыгнули из окна. Все трое получили травмы и доставлены в больницу. Еще 2 человека пострадали, надышались дыма. Им госпитализация не потребовалась. Спасатели справились с пламенем. В ликвидации участвовали 24 человека и 6 единиц техники.
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