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  • 19.09, 14:15

    В Петербурге с 5-го этажа из окна горящей квартиры выпрыгнула женщина с детьми

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    • Фото: ЧП, ДТП, криминал Петербурга / vk.com
    В Петербурге с <nobr>5-го</nobr> этажа из окна горящей квартиры выпрыгнула женщина с детьми

    В Петербурге с 5-го этажа из окна горящей квартиры выпрыгнула женщина с детьми

    В Петербурге с <nobr>5-го</nobr> этажа из окна горящей квартиры выпрыгнула женщина с детьми
  • Фото: ЧП, ДТП, криминал Петербурга / vk.com

    • Экстренные службы Северной столицы выясняют причины пожара, который вспыхнул в Приморском районе города. Там из горящей 5-комнатной квартиры, расположенной на 5-м этаже, выпрыгнула женщина с двумя дочками.

    Как передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, в результате происшествия пострадали 5 человек, в том числе двое подростков. Возгорание случилось в 5-комнатной квартире дома на проспекте Авиаконструкторов. Огонь охватил кухню, коридор и 3 комнаты. Общая площадь пожара достигла 70 квадратных метров.

    Испугавшись пламени, женщина и две ее дочери 14 и 15 лет выпрыгнули из окна. Все трое получили травмы и доставлены в больницу. Еще 2 человека пострадали, надышались дыма. Им госпитализация не потребовалась. Спасатели справились с пламенем. В ликвидации участвовали 24 человека и 6 единиц техники.

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