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  • 19.09, 11:14

    ФАС: операторы сформировали предложения по отмене роуминга внутри России

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    ФАС: операторы сформировали предложения по отмене роуминга внутри России

    ФАС: операторы сформировали предложения по отмене роуминга внутри России

    Федеральная антимонопольная служба РФ не обсуждает с операторами связи вариант переноса срока исполнения предписания по отмене внутрисетевого роуминга.

    ФАС не видит возможности продления для операторов «большой четверки» дедлайна по отмене роуминга в РФ. «Мы не обсуждаем этот вопрос», — заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

    Анатолий Голомолзин, замглавы ФАС РФ: «Согласованная работа позволяет нам сделать все в сроки, которые определены».

    Также в ФАС отметили, что совещание с «большой четверкой» по вопросу отмены внутрисетевого роуминга пройдет на следующей неделе. В ведомстве полагают, что операторы изменят тарифы в национальном роуминге до вынесения им предписания, сообщает ТАСС.

    Напомним, ФАС потребовала от МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Т2 Мобайл» устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. Срок исполнения предупреждения истекает 15 декабря. В России сейчас действует национальный, внутрисетевой роуминг и отдельные тарифы по Крыму. В Минкомсвязи ранее отмечали, что отмена внутрисетевого роуминга может привести к росту цен на мобильную связь в России.

    Ранее в июне этого года международный роуминг был отменен внутри Европейского союза.

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