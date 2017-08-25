Мобильная связь в России подорожала на 15%

В России с октября прошлого года выросли цены на мобильную связь. Подорожание среднего тарифа составило 15%.
К таким выводам пришли исследователи из информационно-аналитического агентства Content Review. Согласно их данным, средняя стоимость минимального пакетного тарифа, включающего голосовую связь и мобильный Интернет от 1 гигабайта, сегодня составляет 268,5 рублей, что на 15% больше, чем в октябре прошлого года.
Рост цен на мобильную связь аналитики объяснили несколькими факторами. Среди них изменение профиля потребления услуг связи, которое привело к необходимости увеличивать пакеты мобильного трафика на всех тарифах, «существенные затраты на строительство сетей» и противостояние с ФАС в вопросе бесплатного внутрироссийского роуминга. В частности, отмечается, что ряд операторов начали выравнивать свои тарифы заранее, включая в каждый из них бесплатный роуминг по России.
Среди регионов с самой доступной связью эксперты выделили Ямало-Ненецкий автономный округ, Москву, Тюменскую область, Чукотский автономный округ и Магаданскую область. Самая дорогая связь — в Брянской, Ивановской, Кировской и Саратовской областях и в Дагестане.
В расчетах учитывались тарифные планы МТС (Smart mini и Smart), «Билайна» («Всешечка» и «Все 1»), «Мегафона» (Включайся.Пиши) и Tele2 («Мой разговор»). В Крыму были взяты тарифы операторов «К-Мобайл», «Волна мобайл», «Крым Телеком» и «СевМобайл».
Напомним, ФАС потребовала от операторов «большой четверки» (МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Т2 Мобайл») устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. Срок исполнения предупреждения истекает 15 декабря. В России сейчас действует национальный, внутрисетевой роуминг и отдельные тарифы по Крыму. В Минкомсвязи ранее отмечали, что отмена внутрисетевого роуминга может привести к росту цен на мобильную связь в России.
Ранее в июне этого года международный роуминг был отменен внутри Европейского союза.
Рост цен на мобильную связь аналитики объяснили несколькими факторами. Среди них изменение профиля потребления услуг связи, которое привело к необходимости увеличивать пакеты мобильного трафика на всех тарифах, «существенные затраты на строительство сетей» и противостояние с ФАС в вопросе бесплатного внутрироссийского роуминга. В частности, отмечается, что ряд операторов начали выравнивать свои тарифы заранее, включая в каждый из них бесплатный роуминг по России.
Среди регионов с самой доступной связью эксперты выделили Ямало-Ненецкий автономный округ, Москву, Тюменскую область, Чукотский автономный округ и Магаданскую область. Самая дорогая связь — в Брянской, Ивановской, Кировской и Саратовской областях и в Дагестане.
В расчетах учитывались тарифные планы МТС (Smart mini и Smart), «Билайна» («Всешечка» и «Все 1»), «Мегафона» (Включайся.Пиши) и Tele2 («Мой разговор»). В Крыму были взяты тарифы операторов «К-Мобайл», «Волна мобайл», «Крым Телеком» и «СевМобайл».
Напомним, ФАС потребовала от операторов «большой четверки» (МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Т2 Мобайл») устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. Срок исполнения предупреждения истекает 15 декабря. В России сейчас действует национальный, внутрисетевой роуминг и отдельные тарифы по Крыму. В Минкомсвязи ранее отмечали, что отмена внутрисетевого роуминга может привести к росту цен на мобильную связь в России.
Ранее в июне этого года международный роуминг был отменен внутри Европейского союза.
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