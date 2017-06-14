Евросоюз объявил об отказе от сборов за роуминг

С 15 июня пользователи больше не будут оплачивать роуминг для международных звонков внутри ЕС.

В Брюсселе сегодня с гордостью объявили, что окончание сборов за роуминг — это европейская история успеха. Что интересно, не будут переплачивать и британцы, даже несмотря на Brexit. А вот для нейтральной Швейцарии все останется как есть.



К отмене поборов за роуминг единая Европа шла более десяти лет, постепенно снижая тарифы. Но для туристов цены могут лишь вырасти, поскольку европейские операторы захотят переложить часть своих издержек на партнеров за пределами ЕС.



В России дискуссии на эту тему также шли не один год, и в марте ФАС приняла решение об отмене национального и межсетевого роуминга. Это случится совсем скоро — с июля по сентябрь. Тогда абоненты смогут звонить по тем же тарифам, в какой бы точке России они не находились. И уже сейчас операторы активно предлагают пакеты, в которых роуминг отсутствует вообще. Исключение пока составляет Крым, но и там тарифы уже снижаются.

