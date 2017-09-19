Участники одесской бойни 2 мая арестованы на 2 месяца по решению суда

Двоим фигурантам дела о беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в Одессе, 60 суток придется провести под стражей.
Отдел коммуникации полиции Одесской области распространил информацию о том, что такая мера пресечения для обвиняемых избрана Киевским районным судом Одессы.
Накануне прокуратура Одесской области сообщила о двух фигурантах событий 2 мая, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». По данным «Интерфакса», по этой статье можно получить пожизненный срок с конфискацией имущества.
Накануне у здания суда в Одесской области, где слушалось дело сторонников «Антимайдана», произошли столкновения. Правоохранители навели порядок и возбудили уголовное дело, передает РИА Новости.
Руслан Форостяк, советник главы полиции Одесской области: «Ситуация успокоилась, по фактам этих столкновений открыто уголовное дело по статье „Хулиганство с применением оружия или другого предмета, заранее подготовленного для нанесения телесных повреждений“».
По словам Форостяка, 20 полицейских получили травмы разной степени тяжести, никто из собравшихся у здания суда гражданских лиц не пострадал.
По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли 6 человек, проходили 19 обвиняемых, 5 из них находились в СИЗО. Местные СМИ писали, что суд рассматривает только действия активистов «Антимайдана», которых обвиняли в провокации и подстрекательстве сторонников к действиям против участников «Евромайдана». При этом двое из погибших считаются активистами «Евромайдана», четверо — сторонниками Куликова поля. Сторонников «Антимайдана» суд признал невиновными.
После госпереворота на Украине активисты «Антимайдана» устроили в Одессе протесты и разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. В районе Греческой площади 2 мая 2014 года начались потасовки между сторонниками «Антимайдана» и футбольными фанатами из Харькова и Одессы, а также радикалами «Евромайдана».
Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «Антимайдана». Если кто-то из них пытался спастись, из толпы радикалов в них летели пули. Противостояние закончились пожаром в Доме профсоюзов и гибелью 48 человек.
Накануне прокуратура Одесской области сообщила о двух фигурантах событий 2 мая, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». По данным «Интерфакса», по этой статье можно получить пожизненный срок с конфискацией имущества.
Накануне у здания суда в Одесской области, где слушалось дело сторонников «Антимайдана», произошли столкновения. Правоохранители навели порядок и возбудили уголовное дело, передает РИА Новости.
Руслан Форостяк, советник главы полиции Одесской области: «Ситуация успокоилась, по фактам этих столкновений открыто уголовное дело по статье „Хулиганство с применением оружия или другого предмета, заранее подготовленного для нанесения телесных повреждений“».
По словам Форостяка, 20 полицейских получили травмы разной степени тяжести, никто из собравшихся у здания суда гражданских лиц не пострадал.
По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли 6 человек, проходили 19 обвиняемых, 5 из них находились в СИЗО. Местные СМИ писали, что суд рассматривает только действия активистов «Антимайдана», которых обвиняли в провокации и подстрекательстве сторонников к действиям против участников «Евромайдана». При этом двое из погибших считаются активистами «Евромайдана», четверо — сторонниками Куликова поля. Сторонников «Антимайдана» суд признал невиновными.
После госпереворота на Украине активисты «Антимайдана» устроили в Одессе протесты и разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. В районе Греческой площади 2 мая 2014 года начались потасовки между сторонниками «Антимайдана» и футбольными фанатами из Харькова и Одессы, а также радикалами «Евромайдана».
Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «Антимайдана». Если кто-то из них пытался спастись, из толпы радикалов в них летели пули. Противостояние закончились пожаром в Доме профсоюзов и гибелью 48 человек.
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