Невиновны и снова под стражей: в дело о беспорядках в Одессе вмешалась СБУ

Сегодня в Одесской области суд оправдал активистов Куликовской дружины по делу о беспорядках 2 мая 2014 года. Эти люди фактически были единственными, кто пытался остановить толпу радикалов и футбольных фанатов, собравшихся расправиться с Антимайданом у Дома профсоюзов. Но в итоге именно они оказались на скамье подсудимых.

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Сегодня же суд, разобравшись во всех обстоятельствах этого дела, признал подсудимых невиновными в организации массовых беспорядков. И постановил освободить их прямо в зале суда. Впрочем, сразу после этого в дело вмешалась СБУ. На двоих антимайдановцев снова надели наручники уже по другому делу — о сепаратизме. Корреспондент НТВ Алексей Кондулуков подробнее.



Доказательства обвинения несостоятельны — такое решение сегодня принял суд в Черноморске по делу активистов Антимайдана, на которых украинские власти абсурдным образом возложили вину за то, что произошло в Одессе 2 мая 2014 года. Украинская прокуратура требовала для них от 8 до 15 лет, за «провокацию беспорядков».



Пятеро арестованных активистов провели в СИЗО три с лишним года, с тех пор как украинские власти предпочли завести дело только по одному из эпизодов трагедии — столкновениям на Греческой площади. Хотя именно оттуда правые «ультрас» и боевики «евромайдана» затем двинулись на Куликово поле, разгромили палаточный городок сторонников референдума, загнали их в Дом профсоюзов и подожгли.



Пылающее здание, черный дым, задыхающиеся люди — они выпрыгивали с верхних этажей и оказывались в руках фашиствующей толпы, молодчиков, которые добивали их на земле, стреляли по окнам, забрасывали здание бутылками с зажигательной смесью. От ожогов и отравления угарным газом, падения из окон, огнестрельных ранений и побоев тогда погибли 42 человека. Более 200 получили ранения.



Елена Кушнарёва: «Смотрели новости, уже показывали видео с Дома профсоюзов, на тот момент я брата узнала. Хотя было закрыто лицо, я его узнала — подсознательно не хотела об этом думать, что это он».



Брат Елены Геннадий Кушнарёв погиб в Доме профсоюзов 2 мая, через три дня у него родилась дочка, так и не увидевшая отца и теперь не видящая деда — 64-летнего старика, который пережил инфаркт, а сейчас его держат в СИЗО, инкриминируя покушение на украинского депутата.



Нина Качаловская: «Я поняла, что нас никто не спасет, и мы гибнем. Потому что дыма полно, дышать нечем, пожарных машин нет. Потом я уже узнала, что пожарные машины не пускали к нам, а когда пустили, прорезали шланги. А когда поставили большую лестницу, никто не лез: всех, кто слазил, били, добивали, потому что погибать было все равно — что в Доме профсоюзов, что внизу».



2 мая 2014-го Нина Качаловская несколько раз спаслась только чудом: сначала час провела в горящем здании, затем вырвалась из толпы погромщиков. К Дому профсюзов Нина Николаевна теперь приходит каждую неделю, принести цветы, обновить импровизированный мемориал в память о трагедии и в честь тех, кто погиб, защищая других людей от огня и разъяренной толпы. Такие были и внутри, и снаружи здания.



Нина Качаловская: «В сердце боль, что до сих пор не покараны убийцы этих ребят и девчонок, и они до сих пор улыбаются, смеются в лицо, дескать, наша власть, будем дальше жить. Ни один убийца не наказан».



В связи с бездействием украинских органов власти в расследовании трагедии в Одессе родственники погибших подали иск против Украины в Европейский суд по правам человека. В феврале он принят к рассмотрению.