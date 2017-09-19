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  • 19.09, 03:39

    Ураган «Мария» в Карибском море усилился до максимальной пятой категории

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    • Фото: @weathernetwork / twitter.com
    Ураган «Мария» в Карибском море усилился до максимальной пятой категории

    Ураган «Мария» в Карибском море усилился до максимальной пятой категории

    Ураган «Мария» в Карибском море усилился до максимальной пятой категории
  • Фото: @weathernetwork / twitter.com

    • Сформировавшийся в Атлантике ураган «Мария» достиг максимальной категории по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона.

    На сайте Национальной метеорологической службы США, появилось сообщение, что скорость ветра в зоне урагана возросла до почти 60 метров в секунду. Это соответствует четвертой категории по шкале Саффира — Симпсона. Однако почти сразу появилось сообщение, что порывы превышают 260 километров в час, и что скорость ветра в зоне урагана возросла до 71,5 метров в секунду, а это соответствует уже пятой категории.

    При этом «Мария» перемещается в северо-западном направлении и в течение нескольких часов может оказаться в районе Подветренных островов. Стихийное бедствие угрожает также жителям Мартиники, Гваделупы, Антигуа и Барбуды. Тревога объявлена на острове Сент-Люсия, Британских и Американских Виргинских островах, а также на островах Сен-Мартен и Сен-Бартельми, по которым ранее нанес удар смертоносный ураган «Ирма».

    Президент США Дональд Трамп уже распорядился о выделении федеральной помощи в связи с приближением разрушительного урагана «Мария» к Виргинским островам. А сенатор от штата Флорида Билл Нельсон призвал крупнейшие американские авиакомпании снизить цены на билеты для пассажиров, которые пытаются покинуть вероятную зону бедствия. По мнению Нельсона, в подобной ситуации цена на авиабилеты не должна мешать людям, которые хотят эвакуироваться и, возможно, спасти этим перелетом свои жизни.

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