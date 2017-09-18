Тропический шторм «Мария» в Атлантике усилился до урагана и движется к Гваделупе

Сформировавшийся в Атлантическом океане тропический шторм «Мария» усилился до урагана первой категории по пятибалльной шкале
Саффира-Симпсона.
Как сообщается на сайте американской Национальной метеорологической службы, сейчас «Мария» находится в 225 километрах к северо-востоку от острова Барбадос и двигается в северо-западном направлении, приближаясь к Малым Антильским островам, со скоростью около 24 километров в час. Скорость ветра в зоне урагана составляет 33,5 метра в секунду.
По данным синоптиков, ураган «Мария» пройдет через два главных острова Гваделупы — Бас-Тер и Гран-Тер, где уже объявлена тревога. «Желтый» уровень тревоги объявлен также в районе Карибского бассейна, в том числе на островах Сен-Мартен и Сен-Бартельми, которым ураган «Ирма» нанес масштабный ущерб .
По данным синоптиков, ураган «Мария» пройдет через два главных острова Гваделупы — Бас-Тер и Гран-Тер, где уже объявлена тревога. «Желтый» уровень тревоги объявлен также в районе Карибского бассейна, в том числе на островах Сен-Мартен и Сен-Бартельми, которым ураган «Ирма» нанес масштабный ущерб .
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