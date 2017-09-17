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  • 17.09, 04:43

    Тропический шторм «Мария» сформировался в Атлантике

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    Тропический шторм «Мария» сформировался в Атлантике

    Тропический шторм «Мария» сформировался в Атлантике

    Синоптики сообщили о формировании нового шторма в Атлантическом океане. Он получил имя «Мария».

    Сейчас «Мария» находится в 1000 км к юго-востоку от Малых Антильских островов. Максимальная скорость ветра в ее пределах составляет 23 м/c. Шторм движется в западном направлении со скоростью примерно 9 м/c.


    Как ожидается, «Мария» усилится до урагана.

    Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября. Стихия классифицируется как шторм и получает имя, если скорость ветра в эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом, отмечает ТАСС.

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