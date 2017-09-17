Тропический шторм «Мария» сформировался в Атлантике

Синоптики сообщили о формировании нового шторма в Атлантическом океане. Он получил имя «Мария».
Сейчас «Мария» находится в 1000 км к юго-востоку от Малых Антильских островов. Максимальная скорость ветра в ее пределах составляет 23 м/c. Шторм движется в западном направлении со скоростью примерно 9 м/c.
Как ожидается, «Мария» усилится до урагана.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября. Стихия классифицируется как шторм и получает имя, если скорость ветра в эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом, отмечает ТАСС.
Tropical Storm Maria forms in western Atlantic Ocean, prompting hurricane watch for areas battered by Hurricane Irma https://t.co/VfLwtTKtAh pic.twitter.com/cUEMhFCBYE— CNN Breaking News (@cnnbrk) 16 сентября 2017 г.
Как ожидается, «Мария» усилится до урагана.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября. Стихия классифицируется как шторм и получает имя, если скорость ветра в эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом, отмечает ТАСС.
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