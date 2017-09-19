Тиллерсон: соглашение США и РФ о предотвращении конфликтов в САР не умерло

Глава Госдепартамента США ответил на вопросы журналистов об обстановке и контактах российских и американских военных по ситуации в Сирии.
Как сообщает РИА Новости, перед министерской встречей в Нью-Йорке по ситуации в Сирии журналисты спросили Тиллерсона, не считает ли он, что «соглашение о предотвращении конфликтов умерло после удара в эти выходные».
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Нет, не умерло».
Ранее в Пентагоне заявили, что российская авиация 16 сентября нанесла удар по позициям оппозиционных «Сирийских демократических сил» восточнее реки Евфрат у Дейр-эз-Зора. Утверждалось, что в результате удара несколько человек получили ранения.
В российском Минобороны ответили, что США были заранее проинформированы о границах военной операции в сирийском Дейр-эз-Зоре. Российская авиация наносит точечные удары только по подтвержденным по нескольким каналам целям в районах, подконтрольных запрещенному во многих странах мира, в том числе в РФ, «Исламскому государству». И что в последние дни на восточном берегу Евфрата не было выявлено ни одного столкновения боевиков ИГИЛ с вооруженными отрядами какой-либо третьей силы.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Поэтому, каким образом в боевые порядки ИГИЛ в восточной части Дейр-эз-Зора могли без боя проникнуть оппозиционеры или военные советники стран международной коалиции, могут ответить только сами представители международной коалиции».
В воскресенье глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил журналистам, что Пентагон рассчитывает на укрепление взаимодействия с ВКС РФ в небе над Сирией.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Нет, не умерло».
Ранее в Пентагоне заявили, что российская авиация 16 сентября нанесла удар по позициям оппозиционных «Сирийских демократических сил» восточнее реки Евфрат у Дейр-эз-Зора. Утверждалось, что в результате удара несколько человек получили ранения.
В российском Минобороны ответили, что США были заранее проинформированы о границах военной операции в сирийском Дейр-эз-Зоре. Российская авиация наносит точечные удары только по подтвержденным по нескольким каналам целям в районах, подконтрольных запрещенному во многих странах мира, в том числе в РФ, «Исламскому государству». И что в последние дни на восточном берегу Евфрата не было выявлено ни одного столкновения боевиков ИГИЛ с вооруженными отрядами какой-либо третьей силы.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Поэтому, каким образом в боевые порядки ИГИЛ в восточной части Дейр-эз-Зора могли без боя проникнуть оппозиционеры или военные советники стран международной коалиции, могут ответить только сами представители международной коалиции».
В воскресенье глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил журналистам, что Пентагон рассчитывает на укрепление взаимодействия с ВКС РФ в небе над Сирией.
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