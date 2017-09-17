Минобороны РФ опровергло заявление США об ударе по сирийской оппозиции

В Минобороны РФ сообщили, что США были заранее проинформированы о границах военной операции в сирийском
Дейр-эз-Зоре.
По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, «во избежание ненужной эскалации» информация о границах военной операции была заблаговременно передана по существующему каналу связи.
Также Конашенков, комментируя заявление Пентагона о том, что под атакой оказались сирийские оппозиционеры, отметил, что российская авиация наносит точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам целям в районах, подконтрольных запрещенному «Исламскому государству». Главными целями являются «огневые точки террористов, из которых ведется массированный огонь по сирийским войскам».
При этом представитель Минобороны РФ подчеркнул, что за последние дни на восточном берегу Евфрата не было выявлено ни одного столкновения боевиков ИГИЛ с вооруженными отрядами какой-либо третьей силы, передает «Интерфакс».
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Поэтому, каким образом в боевые порядки ИГИЛ в восточной части Дейр-эз-Зора могли без боя проникнуть оппозиционеры или военные советники стран международной коалиции, могут ответить только сами представители международной коалиции».
Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что российская авиация 16 сентября нанесла удар по позициям оппозиционных «Сирийских демократических сил» восточнее реки Евфрат у Дейр-эз-Зора. Утверждалось, что в результате удара несколько человек получили ранения.
Также Конашенков, комментируя заявление Пентагона о том, что под атакой оказались сирийские оппозиционеры, отметил, что российская авиация наносит точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам целям в районах, подконтрольных запрещенному «Исламскому государству». Главными целями являются «огневые точки террористов, из которых ведется массированный огонь по сирийским войскам».
При этом представитель Минобороны РФ подчеркнул, что за последние дни на восточном берегу Евфрата не было выявлено ни одного столкновения боевиков ИГИЛ с вооруженными отрядами какой-либо третьей силы, передает «Интерфакс».
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Поэтому, каким образом в боевые порядки ИГИЛ в восточной части Дейр-эз-Зора могли без боя проникнуть оппозиционеры или военные советники стран международной коалиции, могут ответить только сами представители международной коалиции».
Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что российская авиация 16 сентября нанесла удар по позициям оппозиционных «Сирийских демократических сил» восточнее реки Евфрат у Дейр-эз-Зора. Утверждалось, что в результате удара несколько человек получили ранения.
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