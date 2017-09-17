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  • 17.09, 12:16

    Пентагон обвинил Россию в ударе по сирийской оппозиции

    2 комментария

    Пентагон обвинил Россию в ударе по сирийской оппозиции

    Пентагон обвинил Россию в ударе по сирийской оппозиции

    Американские военные заявили, что российская авиация нанесла удар по позициям «Сирийских демократических сил».

    По данным Пентагона, удар был нанесен днем 16 сентября восточнее реки Евфрат у Дейр-эз-Зора. В результате несколько представителей «Сирийских демократических сил» получили ранения.

    При этом в возглавляемой США международной коалиции отметили, что в районе удара находились иностранные военные консультанты. Они не пострадали.

    Эти обвинения уже опровергли в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

    Игорь Конашенко, официальный представитель Минобороны: «Это невозможно. Зачем нам их бомбить?»

    Отметим, что ранее представители коалиции не раз обвиняли Россию в нанесении ударов по позициям оппозиции и гражданским объектам, однако эти заявления не находили подтверждения. В Москве подчеркивали, что решения об авиаударах в Сирии принимаются только после тщательной проверки данных разведки.

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