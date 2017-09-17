Пентагон обвинил Россию в ударе по сирийской оппозиции

Американские военные заявили, что российская авиация нанесла удар по позициям «Сирийских демократических сил».
По данным Пентагона, удар был нанесен днем 16 сентября восточнее реки Евфрат у Дейр-эз-Зора. В результате несколько представителей «Сирийских демократических сил» получили ранения.
При этом в возглавляемой США международной коалиции отметили, что в районе удара находились иностранные военные консультанты. Они не пострадали.
Эти обвинения уже опровергли в Минобороны РФ, передает РИА Новости.
Игорь Конашенко, официальный представитель Минобороны: «Это невозможно. Зачем нам их бомбить?»
Отметим, что ранее представители коалиции не раз обвиняли Россию в нанесении ударов по позициям оппозиции и гражданским объектам, однако эти заявления не находили подтверждения. В Москве подчеркивали, что решения об авиаударах в Сирии принимаются только после тщательной проверки данных разведки.
При этом в возглавляемой США международной коалиции отметили, что в районе удара находились иностранные военные консультанты. Они не пострадали.
Эти обвинения уже опровергли в Минобороны РФ, передает РИА Новости.
Игорь Конашенко, официальный представитель Минобороны: «Это невозможно. Зачем нам их бомбить?»
Отметим, что ранее представители коалиции не раз обвиняли Россию в нанесении ударов по позициям оппозиции и гражданским объектам, однако эти заявления не находили подтверждения. В Москве подчеркивали, что решения об авиаударах в Сирии принимаются только после тщательной проверки данных разведки.
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