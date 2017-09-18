США предложили РФ обсудить судьбу сирийского Дейр-эз-Зора

Представители США и России могут на этой неделе обсудить будущее сирийского города
Дейр-эз-Зор и координацию действий по борьбе с «Исламским государством».
Как сообщил военно-дипломатический источник, речь будет идти о разделе зон ответственности.
Отмечается, что Россия уже представила США предварительные предложения по зонам ответственности в районе города, передает РИА Новости.
Напомним, в начале сентября сирийским войскам удалось деблокировать Дейр-эз-Зора и прорвать более чем трехлетнюю блокаду города со стороны ИГИЛ. Одержать победу над боевиками запрещенной группировки правительственным силам помогли ВКС РФ и фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», который нанес удар крылатыми ракетами «Калибр» по позициям боевиков запрещенной группировки.
В настоящий момент бои за город продолжаются. Сегодня стало известно, что сирийские войска при поддержке российской авиации форсировали Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив боевиков из нескольких населенных пунктов, и продолжили развивать наступление в восточном направлении.
Отмечается, что Россия уже представила США предварительные предложения по зонам ответственности в районе города, передает РИА Новости.
Напомним, в начале сентября сирийским войскам удалось деблокировать Дейр-эз-Зора и прорвать более чем трехлетнюю блокаду города со стороны ИГИЛ. Одержать победу над боевиками запрещенной группировки правительственным силам помогли ВКС РФ и фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», который нанес удар крылатыми ракетами «Калибр» по позициям боевиков запрещенной группировки.
В настоящий момент бои за город продолжаются. Сегодня стало известно, что сирийские войска при поддержке российской авиации форсировали Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив боевиков из нескольких населенных пунктов, и продолжили развивать наступление в восточном направлении.
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