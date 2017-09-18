Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.09, 14:03
    Зураба Соткилаву похоронят в Грузии. Большой театр, Москва, артисты, музыка и музыканты, онкологические заболевания, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗураба Соткилаву похоронят в Грузии

    Зураба Соткилаву похоронят в Грузии

    1 комментарий
    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    Зураба Соткилаву похоронят в Грузии

    Зураба Соткилаву похоронят в Грузии

    Зураба Соткилаву похоронят в Грузии
    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

      • Театральный мир понес тяжелую утрату. Сегодня не стало народного артиста СССР, выдающегося оперного певца Зураба Соткилавы, который принадлежал к золотой эпохе Большого театра.

      Как сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин, знаменитый тенор хотел быть похороненным в Грузии, его воля будет исполнена.

      Владимир Урин, генеральный директор Большого театра: «О дне прощания пока речи не идет, но точно известно одно, что хоронить его будут в Грузии, такова была воля певца».

      По словам Урина, дата прощания будет названа после переговоров с родственниками артиста. Коллеги Соткилавы с грустью говорят, что вместе с ним уходит целая эпоха.

      Владимир Урин: «С кончиной Зураба Соткилавы уходит целая эпоха. И это не слова, а на самом деле так. Он работал с Владимиром Атлантовым, Еленой Образцовой, Тамарой Синявской. Его знали не только в России, он был выдающимся мировым певцом. Это был очень открытый, добрый, веселый и жизнерадостный человек. Он мужественно боролся со своей болезнью. Мы планировали с ним творческий вечер, посвященный его юбилею, но болезнь не дала этому осуществиться. Ушел очень светлый и невероятно талантливый человек».

      Соткилава несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. О его кончине стало известно сегодня утром. Родственники певца рассказали, что после операции он чувствовал себя лучше, но надежды на выздоровление не оправдались, передает ТАСС.

      Изначально Зураб Соткилава подавал большие надежды в спорте. В 1955 году он играл в основном составе тбилисского «Динамо», но из-за травм был вынужден уйти из футбола и заняться развитием вокальных данных, поступил в консерваторию Тбилиси, солировал в Грузинском театре оперы и балета, а в начале 70-х дебютировал уже в Большом театре. Артист выступал на крупнейших сценах планеты и занимался преподавательской деятельностью.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru