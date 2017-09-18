Зураба Соткилаву похоронят в Грузии

Театральный мир понес тяжелую утрату. Сегодня не стало народного артиста СССР, выдающегося оперного певца Зураба Соткилавы, который принадлежал к золотой эпохе Большого театра.
Как сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин, знаменитый тенор хотел быть похороненным в Грузии, его воля будет исполнена.
Владимир Урин, генеральный директор Большого театра: «О дне прощания пока речи не идет, но точно известно одно, что хоронить его будут в Грузии, такова была воля певца».
По словам Урина, дата прощания будет названа после переговоров с родственниками артиста. Коллеги Соткилавы с грустью говорят, что вместе с ним уходит целая эпоха.
Владимир Урин: «С кончиной Зураба Соткилавы уходит целая эпоха. И это не слова, а на самом деле так. Он работал с Владимиром Атлантовым, Еленой Образцовой, Тамарой Синявской. Его знали не только в России, он был выдающимся мировым певцом. Это был очень открытый, добрый, веселый и жизнерадостный человек. Он мужественно боролся со своей болезнью. Мы планировали с ним творческий вечер, посвященный его юбилею, но болезнь не дала этому осуществиться. Ушел очень светлый и невероятно талантливый человек».
Соткилава несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. О его кончине стало известно сегодня утром. Родственники певца рассказали, что после операции он чувствовал себя лучше, но надежды на выздоровление не оправдались, передает ТАСС.
Изначально Зураб Соткилава подавал большие надежды в спорте. В 1955 году он играл в основном составе тбилисского «Динамо», но из-за травм был вынужден уйти из футбола и заняться развитием вокальных данных, поступил в консерваторию Тбилиси, солировал в Грузинском театре оперы и балета, а в начале 70-х дебютировал уже в Большом театре. Артист выступал на крупнейших сценах планеты и занимался преподавательской деятельностью.
Владимир Урин, генеральный директор Большого театра: «О дне прощания пока речи не идет, но точно известно одно, что хоронить его будут в Грузии, такова была воля певца».
По словам Урина, дата прощания будет названа после переговоров с родственниками артиста. Коллеги Соткилавы с грустью говорят, что вместе с ним уходит целая эпоха.
Владимир Урин: «С кончиной Зураба Соткилавы уходит целая эпоха. И это не слова, а на самом деле так. Он работал с Владимиром Атлантовым, Еленой Образцовой, Тамарой Синявской. Его знали не только в России, он был выдающимся мировым певцом. Это был очень открытый, добрый, веселый и жизнерадостный человек. Он мужественно боролся со своей болезнью. Мы планировали с ним творческий вечер, посвященный его юбилею, но болезнь не дала этому осуществиться. Ушел очень светлый и невероятно талантливый человек».
Соткилава несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. О его кончине стало известно сегодня утром. Родственники певца рассказали, что после операции он чувствовал себя лучше, но надежды на выздоровление не оправдались, передает ТАСС.
Изначально Зураб Соткилава подавал большие надежды в спорте. В 1955 году он играл в основном составе тбилисского «Динамо», но из-за травм был вынужден уйти из футбола и заняться развитием вокальных данных, поступил в консерваторию Тбилиси, солировал в Грузинском театре оперы и балета, а в начале 70-х дебютировал уже в Большом театре. Артист выступал на крупнейших сценах планеты и занимался преподавательской деятельностью.
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