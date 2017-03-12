Оперный певец Зураб Соткилава отмечает 80-летие

Артиста поздравили с юбилеем президент России Владимир Путин и
премьер-министр Дмитрий Медведев.
Владимир Путин: «Примите поздравления с 80-летием. Вас знают как яркого, талантливого артиста и по праву считают подлинной звездой отечественной и мировой оперы».
Поздравительная телеграмма президента размещена на сайте Кремля. В ней глава государства отметил уникальные вокальные данные, упорный труд, неподражаемый артистический темперамент Зураба Соткилавы, которые помогли артисту добиться успеха и завоевать признание и любовь публики. Президент в поздравлении вспомнил и о преподавательской, наставнической деятельности Соткилавы, а также о его заботе о сохранении традиций музыкального и исполнительного искусства.
Премьер-министр Дмитрий Медведев также поздравил с юбилеем оперного певца. Его поздравительная телеграмма размещена на сайте кабмина.
Дмитрий Медведев: «С самых первых выступлений на сцене Большого театра Вы завоевали огромную любовь зрителей, покорили их сердца глубоким и эмоциональным исполнением, виртуозной техникой, умением передавать замысел великих композиторов, раскрывать характер героев».
Медведев высказал мнение, что в операх «Отелло», «Кармен», «Трубадур», «Тоска», «Аида» и «Бал-маскарад» Зураб Соткилава создал целую палитру ярких образов.
Дмитрий Медведев: «И конечно, никого не оставляет равнодушным Ваше проникновенное исполнение русских и грузинских народных песен, романсов Чайковского и Рахманинова. Благодаря Вашему педагогическому таланту появилось новое поколение блестящих певцов. Многие из них стали настоящими звездами, завоевали искреннюю любовь зрителей».
Зураб Соткилава, который сегодня отмечает 80-летие, родился в Сухуме. Вокалом он начал заниматься в юношеском возрасте. На этом поприще он добился значительных успехов. Соткилава — лирико-драматической тенор, солист Большого театра, народный артист СССР и Грузинской ССР.
Поздравительная телеграмма президента размещена на сайте Кремля. В ней глава государства отметил уникальные вокальные данные, упорный труд, неподражаемый артистический темперамент Зураба Соткилавы, которые помогли артисту добиться успеха и завоевать признание и любовь публики. Президент в поздравлении вспомнил и о преподавательской, наставнической деятельности Соткилавы, а также о его заботе о сохранении традиций музыкального и исполнительного искусства.
Премьер-министр Дмитрий Медведев также поздравил с юбилеем оперного певца. Его поздравительная телеграмма размещена на сайте кабмина.
Дмитрий Медведев: «С самых первых выступлений на сцене Большого театра Вы завоевали огромную любовь зрителей, покорили их сердца глубоким и эмоциональным исполнением, виртуозной техникой, умением передавать замысел великих композиторов, раскрывать характер героев».
Медведев высказал мнение, что в операх «Отелло», «Кармен», «Трубадур», «Тоска», «Аида» и «Бал-маскарад» Зураб Соткилава создал целую палитру ярких образов.
Дмитрий Медведев: «И конечно, никого не оставляет равнодушным Ваше проникновенное исполнение русских и грузинских народных песен, романсов Чайковского и Рахманинова. Благодаря Вашему педагогическому таланту появилось новое поколение блестящих певцов. Многие из них стали настоящими звездами, завоевали искреннюю любовь зрителей».
Зураб Соткилава, который сегодня отмечает 80-летие, родился в Сухуме. Вокалом он начал заниматься в юношеском возрасте. На этом поприще он добился значительных успехов. Соткилава — лирико-драматической тенор, солист Большого театра, народный артист СССР и Грузинской ССР.
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