Скончался народный артист СССР Зураб Соткилава

Выдающийся оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава скончался в Москве в возрасте 80 лет.
О смерти народного артиста СССР Зураба Соткилавы сообщил ТАСС генеральный директор Большого театра Владимир Урин.
Владимир Урин: «Умер Зураб Лаврентьевич Соткилава, замечательный артист Большого театра. У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца».
Зураб Соткилава — советский, грузинский и российский оперный певец. Он был солистом Большого театра с 1974 года.
Артисту было 80 лет. Известно, что он несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.
Владимир Урин: «Умер Зураб Лаврентьевич Соткилава, замечательный артист Большого театра. У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца».
Зураб Соткилава — советский, грузинский и российский оперный певец. Он был солистом Большого театра с 1974 года.
Артисту было 80 лет. Известно, что он несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.
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