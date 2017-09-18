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  • 18.09, 11:02

    Скончался народный артист СССР Зураб Соткилава

    10 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Владимир Вяткин
    Скончался народный артист СССР Зураб Соткилава

    Скончался народный артист СССР Зураб Соткилава

    Скончался народный артист СССР Зураб Соткилава
  • Фото: РИА Новости, Владимир Вяткин

    • Выдающийся оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава скончался в Москве в возрасте 80 лет.

    О смерти народного артиста СССР Зураба Соткилавы сообщил ТАСС генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

    Владимир Урин: «Умер Зураб Лаврентьевич Соткилава, замечательный артист Большого театра. У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца».

    Зураб Соткилава — советский, грузинский и российский оперный певец. Он был солистом Большого театра с 1974 года.

    Артисту было 80 лет. Известно, что он несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.


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