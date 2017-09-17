Скворцова рассказала, как побороть страх россиян перед прививками

Насколько опасен отказ родителей прививать своих детей? Можно ли спасти детей от родителей, которые не хотят их лечить? Об этом ведущая «Итогов недели» Ирада Зейналова говорила с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.
Отказываться от достижений современной медицины становится в России своеобразной модой. Из-за массовых отказов от вакцинации против кори в России ожидают эпидемию этой давно забытой болезни. В августе стало известно о смерти 10-летней ВИЧ-положительной петербурженки. Она умерла из-за того, что ее родители — ВИЧ-диссиденты не лечили ее. Это не первый подобный случай.
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова отмечает, что обязать родителей делать прививки детям ведомство не может, поэтому необходимо действовать другими способами. Один из вариантов — изменить условия страхования непривитых россиян.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «Мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе и материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным».
Важно также бороться с распространением недостоверной информации, уверена министр. В настоящее время Минздрав разрабатывает законопроект, который не позволил бы искажать сведения о лечении тех или иных болезней. Это касается и ВИЧ-диссидентства, и отказа от прививок против кори.
Вероника Скворцова: «У многих ментально сохранилось ощущение, что надо в детстве переболеть инфекциями. Но сейчас это противоречит здравому смыслу. В странах, которые рядом с нами находятся — в той же Европе — вспышки кори достаточно часты, и они сопровождаются очень серьезными осложнениями. Поэтому, конечно, прививать надо».
Министр призвала граждан не бояться прививок, так как качество вакцин в России находится на очень высоком уровне.
Вероника Скворцова: «Я могу уверенно сказать, что так, как мы проверяем качество вакцин, не проверяет ни одна страна мира. Мы их вводим всему детскому населению, и мы меняем таким образом иммунитет целого поколения. Крайне редко встречаются какие-то побочные действия. И по технологиям формирования новых вакцин, в том числе самых продвинутых векторных вакцин мы первые в мире».
В конце осени в России ожидается начало эпидемии гриппа. В этом году, по данным Минздрава, будет доминировать штамм AH1N1, так называемый «свиной грипп», и вакцинация станет главным оружием в борьбе с его распространением.
Вероника Скворцова: «Мы снизили заболеваемость гриппом в 3,5 раза за 5 лет. В прошлом году у нас смертность от гриппа уменьшилась более чем в 20 раз. Если говорить про какие-то сложные смертельные случаи, их не бывает у привитых. Мы привили где-то 55% детей, это 15 миллионов доз вакцины. В этом году их будет более 17 миллионов. И плюс для всех других групп населения у нас есть еще 3 вакцины. Нужно это делать в сентябре — в октябре, интенсивно, потому что уже с конца октября может прийти эпидемия… Все зависит от самих людей. От родителей, от детей. От всех вместе.».
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова отмечает, что обязать родителей делать прививки детям ведомство не может, поэтому необходимо действовать другими способами. Один из вариантов — изменить условия страхования непривитых россиян.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «Мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе и материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным».
Важно также бороться с распространением недостоверной информации, уверена министр. В настоящее время Минздрав разрабатывает законопроект, который не позволил бы искажать сведения о лечении тех или иных болезней. Это касается и ВИЧ-диссидентства, и отказа от прививок против кори.
Вероника Скворцова: «У многих ментально сохранилось ощущение, что надо в детстве переболеть инфекциями. Но сейчас это противоречит здравому смыслу. В странах, которые рядом с нами находятся — в той же Европе — вспышки кори достаточно часты, и они сопровождаются очень серьезными осложнениями. Поэтому, конечно, прививать надо».
Министр призвала граждан не бояться прививок, так как качество вакцин в России находится на очень высоком уровне.
Вероника Скворцова: «Я могу уверенно сказать, что так, как мы проверяем качество вакцин, не проверяет ни одна страна мира. Мы их вводим всему детскому населению, и мы меняем таким образом иммунитет целого поколения. Крайне редко встречаются какие-то побочные действия. И по технологиям формирования новых вакцин, в том числе самых продвинутых векторных вакцин мы первые в мире».
В конце осени в России ожидается начало эпидемии гриппа. В этом году, по данным Минздрава, будет доминировать штамм AH1N1, так называемый «свиной грипп», и вакцинация станет главным оружием в борьбе с его распространением.
Вероника Скворцова: «Мы снизили заболеваемость гриппом в 3,5 раза за 5 лет. В прошлом году у нас смертность от гриппа уменьшилась более чем в 20 раз. Если говорить про какие-то сложные смертельные случаи, их не бывает у привитых. Мы привили где-то 55% детей, это 15 миллионов доз вакцины. В этом году их будет более 17 миллионов. И плюс для всех других групп населения у нас есть еще 3 вакцины. Нужно это делать в сентябре — в октябре, интенсивно, потому что уже с конца октября может прийти эпидемия… Все зависит от самих людей. От родителей, от детей. От всех вместе.».
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