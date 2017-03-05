Без пособий и льгот: как победить моду на отказ от прививок

Государство бьет тревогу: в Москву вернулась корь и непривитые дети болеют тяжело и массово, очаги — в Дагестане, Самаре, Иркутской области. Но как родителей заставить ставить прививки собственным детям, когда с одной стороны, речь идет об иммунитете поколения, а с другой — здоровье своего ребенка дороже.

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Осложнения после вакцинации не исключены. В среднем, один случай на 100 тысяч привитых. А для сравнения — каждый десятый из тех, кто перенес свинку, заболевает менингитом или энцефалитом, а это почти наверняка инвалидность.



Сегодня в мире применяют больше полусотни разных вакцин. Научно доказанный факт — прививки спасли миллионы жизней. Однако у вакцины, как у любого лекарства, есть побочные эффекты и противопоказания. Однако врачи говорят, что сегодня прививки без суда и следствия обвиняют даже в тех преступлениях, к которым они не причастны.



Самый крупный за всю историю вакцинации скандал произошел в конце 90-х. Английский врач Эндрю Вэйкфилд опубликовал в авторитетном медицинском журнале исследование, в котором утверждал, что комбинированная прививка — от кори, краснухи и свинки — вызывает у детей аутизм. Доктор общался с родителями, изучал медицинские карты и, как позже выяснилось, подтасовывал факты.



Обман удалось раскрыть лишь через несколько лет после публикации. Журналист Брайан Дир провел расследование и установил, что выводы о связи вакцин и аутизма были сделаны на основе не самой показательной выборки: всего 12 пациентов, большинство из них — хорошие знакомые Вэйкфилда. Истории болезней врач подделывал. А вся эта якобы забота о здоровье детей не более, чем бизнес. Вэйкфилд вместе с партнерами запатентовал новую альтернативную вакцину, которую хотел подороже продать. Однако, нексмотря на разоблачение, статья Вэйкфилда произвела колоссальный эффект.



Если в 97-м году в Англии было привито 95% населения, после публикации скандального материала показатель пополз вниз и к 2001-му достиг 80%. А спустя еще семь лет случилась вспышка кори. За месяц в стране заразилось столько людей, сколько обычно болеет за целый год. Движение «антипрививочников» и сегодня развивается с невероятной скоростью. «Нет» вакцинам сказали уже десятки миллионов людей по всему миру.



Барбара Ло Фишер, руководитель Национального центра информации о вакцинах (США): «Во многих штатах Америки, если вы не сделали все рекомендованные государством прививки, вам откажут в получении образования. Работников сферы здравоохранения увольняют, если они не прошли вакцинацию. Педиатр может просто не принять вашего ребенка, если он не привит».



В Австралии родителей, не желающих делать прививки ребенку, в прошлом году начали лишать детского пособия. Такие жесткие меры по стимулированию вакцинации многие раскритиковали, назвали недемократичными. Зато количество привитых всего за 12 месяцев выросло сразу на 200 тысяч человек. Деньги для многих оказались важнее антипрививочных убеждений.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.