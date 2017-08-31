Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.08, 11:21

    СК начал проверку после смерти дочки ВИЧ-диссидентов в Петербурге

    комментировать

    СК начал проверку после смерти дочки ВИЧ-диссидентов в Петербурге

    СК начал проверку после смерти дочки <nobr>ВИЧ-диссидентов</nobr> в Петербурге

    Сыщики решили проверить действия медиков, лечивших ВИЧ-инфицированную девочку, родители которой отказывались ей помогать.

    Следователи намерены изъять медицинские документы из учреждений, где 10-летняя девочка проходила лечение. Назначена судебно-медицинская экспертиза — специалистам предстоит ответить на вопросы о причинах смерти ребенка, правильности назначенного и проводимого лечения.

    Также сыщики намерены дать оценку действиям должностных лиц, в обязанности которых входит профилактика преступлений против несовершеннолетних, сообщили в петербургском управлении СК.

    Напомним, накануне стало известно, что в Петербурге родители — ВИЧ-диссиденты довели свою дочь до смерти, отказываясь давать ей таблетки. Как сообщили в Минздраве, после того как прокуратура обязала родителей начать лечение ребенка, врачи стали сражаться за жизнь девочки, но было уже слишком поздно.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru