СК начал проверку после смерти дочки ВИЧ-диссидентов в Петербурге

Сыщики решили проверить действия медиков, лечивших
ВИЧ-инфицированную девочку, родители которой отказывались ей помогать.
Следователи намерены изъять медицинские документы из учреждений, где 10-летняя девочка проходила лечение. Назначена судебно-медицинская экспертиза — специалистам предстоит ответить на вопросы о причинах смерти ребенка, правильности назначенного и проводимого лечения.
Также сыщики намерены дать оценку действиям должностных лиц, в обязанности которых входит профилактика преступлений против несовершеннолетних, сообщили в петербургском управлении СК.
Напомним, накануне стало известно, что в Петербурге родители — ВИЧ-диссиденты довели свою дочь до смерти, отказываясь давать ей таблетки. Как сообщили в Минздраве, после того как прокуратура обязала родителей начать лечение ребенка, врачи стали сражаться за жизнь девочки, но было уже слишком поздно.
Также сыщики намерены дать оценку действиям должностных лиц, в обязанности которых входит профилактика преступлений против несовершеннолетних, сообщили в петербургском управлении СК.
Напомним, накануне стало известно, что в Петербурге родители — ВИЧ-диссиденты довели свою дочь до смерти, отказываясь давать ей таблетки. Как сообщили в Минздраве, после того как прокуратура обязала родителей начать лечение ребенка, врачи стали сражаться за жизнь девочки, но было уже слишком поздно.
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