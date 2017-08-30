ВИЧ-диссиденты из Петербурга довели своего ребенка до смерти

В Петербурге скончался
ВИЧ-позитивный ребенок, родители которого отказывались его лечить, прикрываясь религиозными убеждениями.
Ребенок находился на учете в Центре борьбы со СПИДом, однако родители уверяли, что с их малышом все в порядке, и категорически отказывались от терапии.
В прошлом году малыша по решению суда госпитализировали, он находился в отделении интенсивной терапии в очень тяжелом состоянии. Благодаря антиретровирусной терапии, ребенок стал чувствовать себя лучше. Однако когда малыш вернулся к родителям, они снова прекратили давать ему таблетки.
При этом, как отмечает «СПИД Центр», активисты дважды обращались в прокуратуру, однако дело «клали на полку». Не помогло спасти малыша и обращение к омбудсмену. В результате ребенок умер.
Надо сказать, что смерть детей по вине «родителей-отрицателей» — не редкость. Так, недавно в Тюмени суд прекратил дело женщины, которая не хотела лечить у своей дочери ВИЧ-инфекцию. Прокуратура уже подала апелляцию на решение суда.
В прошлом году малыша по решению суда госпитализировали, он находился в отделении интенсивной терапии в очень тяжелом состоянии. Благодаря антиретровирусной терапии, ребенок стал чувствовать себя лучше. Однако когда малыш вернулся к родителям, они снова прекратили давать ему таблетки.
При этом, как отмечает «СПИД Центр», активисты дважды обращались в прокуратуру, однако дело «клали на полку». Не помогло спасти малыша и обращение к омбудсмену. В результате ребенок умер.
Надо сказать, что смерть детей по вине «родителей-отрицателей» — не редкость. Так, недавно в Тюмени суд прекратил дело женщины, которая не хотела лечить у своей дочери ВИЧ-инфекцию. Прокуратура уже подала апелляцию на решение суда.
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