Тело погибшего в пещерах Сочи дайвера извлекли на поверхность

Тело дайвера Владимира Фёдорова, погибшего в одной из Воронцовских пещер в Сочи, достали из воды.
Доследственная проверка по факту гибели Фёдорова продолжается. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили РИА Новости в СУ СК по региону.
Заявление о пропаже дайвера в пещере Подземная Хоста в Сочи поступило в среду. Председатель союза дайверов Удмуртии Владимир Фёдоров не вышел на поверхность.
Через несколько дней тело мужчины нашли на глубине 42 м.
По предварительным данным, он запутался в ходовом конце, проложенном предыдущими экспедициями, и не смог выйти на поверхность.
Заявление о пропаже дайвера в пещере Подземная Хоста в Сочи поступило в среду. Председатель союза дайверов Удмуртии Владимир Фёдоров не вышел на поверхность.
Через несколько дней тело мужчины нашли на глубине 42 м.
По предварительным данным, он запутался в ходовом конце, проложенном предыдущими экспедициями, и не смог выйти на поверхность.
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