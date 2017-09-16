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  • 16.09, 22:40

    Тело погибшего в пещерах Сочи дайвера извлекли на поверхность

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    Тело погибшего в пещерах Сочи дайвера извлекли на поверхность

    Тело погибшего в пещерах Сочи дайвера извлекли на поверхность

    Тело дайвера Владимира Фёдорова, погибшего в одной из Воронцовских пещер в Сочи, достали из воды.

    Доследственная проверка по факту гибели Фёдорова продолжается. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили РИА Новости в СУ СК по региону.

    Заявление о пропаже дайвера в пещере Подземная Хоста в Сочи поступило в среду. Председатель союза дайверов Удмуртии Владимир Фёдоров не вышел на поверхность.
    Через несколько дней тело мужчины нашли на глубине 42 м.

    По предварительным данным, он запутался в ходовом конце, проложенном предыдущими экспедициями, и не смог выйти на поверхность.

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