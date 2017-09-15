Тело дайвера из Удмуртии нашли в подводной пещере в Сочи

Спелеоподводники обнаружили в пещере Подземная Хоста в Сочи тело дайвера, поиски которого шли трое суток.
Тело Владимира Фёдорова было обнаружено на глубине 42 метров. Извлечь его не удалось, в пятницу работы по подъему тела продолжатся.
По предварительным данным, дайвер погиб при попытке подняться на поверхность. Он запутался в оставленном кем-то при прошлых погружениях сигнальном шнуре, сообщил ТАСС осведомленный источник.
Руководитель федерации подводного спорта Удмуртской Республики Владимир Фёдоров не поднялся на поверхность после погружения в одну из пещер Воронцовской системы в Сочи. Дайвер известен тем, что совершил погружение на 88 метров в подводную пещеру, расположенную в Голубом озере на реке Чусовая в Пермском крае, которая признана самой глубокой подземной пещерой в стране.
Следователи начали проверку по факту гибели дайвера.
По предварительным данным, дайвер погиб при попытке подняться на поверхность. Он запутался в оставленном кем-то при прошлых погружениях сигнальном шнуре, сообщил ТАСС осведомленный источник.
Руководитель федерации подводного спорта Удмуртской Республики Владимир Фёдоров не поднялся на поверхность после погружения в одну из пещер Воронцовской системы в Сочи. Дайвер известен тем, что совершил погружение на 88 метров в подводную пещеру, расположенную в Голубом озере на реке Чусовая в Пермском крае, которая признана самой глубокой подземной пещерой в стране.
Следователи начали проверку по факту гибели дайвера.
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