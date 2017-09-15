Жена полицейского
ТВ-Эфир
Жена полицейского
15 сентября, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.09, 01:12

    Тело дайвера из Удмуртии нашли в подводной пещере в Сочи

    комментировать
    • Фото: Владимир Федоров /facebook.com
    Тело дайвера из Удмуртии нашли в подводной пещере в Сочи

    Тело дайвера из Удмуртии нашли в подводной пещере в Сочи

    Тело дайвера из Удмуртии нашли в подводной пещере в Сочи
  • Фото: Владимир Федоров /facebook.com

    • Спелеоподводники обнаружили в пещере Подземная Хоста в Сочи тело дайвера, поиски которого шли трое суток.

    Тело Владимира Фёдорова было обнаружено на глубине 42 метров. Извлечь его не удалось, в пятницу работы по подъему тела продолжатся.

    По предварительным данным, дайвер погиб при попытке подняться на поверхность. Он запутался в оставленном кем-то при прошлых погружениях сигнальном шнуре, сообщил ТАСС осведомленный источник.

    Руководитель федерации подводного спорта Удмуртской Республики Владимир Фёдоров не поднялся на поверхность после погружения в одну из пещер Воронцовской системы в Сочи. Дайвер известен тем, что совершил погружение на 88 метров в подводную пещеру, расположенную в Голубом озере на реке Чусовая в Пермском крае, которая признана самой глубокой подземной пещерой в стране.

    Следователи начали проверку по факту гибели дайвера.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru