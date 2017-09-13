Дайвер из Удмуртии пропал в подводных пещерах в Сочи

Спасатели ищут дайвера из Удмуртии, который пропал в одной из подводных пещер в Воронцовской системе в окрестностях Сочи.
На данный момент известно, что дайвер исследовал пещеры с группой туристов-экстремалов. Сегодня мужчина спустился в пещеру и не вышел на связь со своей группой.
Спасатели осмотрели часть пещеры, насколько позволило имеющееся у них оборудование, однако пока поиски результата не принесли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
В ведомстве уточнили, что глубина пещеры, где пропал дайвер, превышает 80 метров.
Воронцовская система объединяет четыре пещеры посредством заполненных водой сифонов. Она считается самой протяженной в Краснодарском крае и шестой из длиннейших в России. Длина системы превышает 11,7 тысячи метров, перепад высот — 240 метров.
Спасатели осмотрели часть пещеры, насколько позволило имеющееся у них оборудование, однако пока поиски результата не принесли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
В ведомстве уточнили, что глубина пещеры, где пропал дайвер, превышает 80 метров.
Воронцовская система объединяет четыре пещеры посредством заполненных водой сифонов. Она считается самой протяженной в Краснодарском крае и шестой из длиннейших в России. Длина системы превышает 11,7 тысячи метров, перепад высот — 240 метров.
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