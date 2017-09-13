Морские дьяволы. Северные рубежи
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.09, 21:56

    Дайвер из Удмуртии пропал в подводных пещерах в Сочи

    комментировать
    • Фото: izhdive.ru
    Дайвер из Удмуртии пропал в подводных пещерах в Сочи

    Дайвер из Удмуртии пропал в подводных пещерах в Сочи

    Дайвер из Удмуртии пропал в подводных пещерах в Сочи
  • Фото: izhdive.ru

    • Спасатели ищут дайвера из Удмуртии, который пропал в одной из подводных пещер в Воронцовской системе в окрестностях Сочи.

    На данный момент известно, что дайвер исследовал пещеры с группой туристов-экстремалов. Сегодня мужчина спустился в пещеру и не вышел на связь со своей группой.

    Спасатели осмотрели часть пещеры, насколько позволило имеющееся у них оборудование, однако пока поиски результата не принесли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

    В ведомстве уточнили, что глубина пещеры, где пропал дайвер, превышает 80 метров.

    Воронцовская система объединяет четыре пещеры посредством заполненных водой сифонов. Она считается самой протяженной в Краснодарском крае и шестой из длиннейших в России. Длина системы превышает 11,7 тысячи метров, перепад высот — 240 метров.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru