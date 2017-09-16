Со станции лондонского метро эвакуировали людей

Со станции «Фулхэм Бродвей» лондонского метро проведена эвакуация людей
из-за сообщений о заложенной бомбе.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на британские СМИ, на место происшествия прибыли пожарный расчет и две полицейские машины.
Отмечается, что станция «Фулхэм Бродвей» находится рядом со станцией «Парсонс Грин», на которой в пятницу произошел теракт. В результате атаки, по последним данным, пострадали 30 человек.
Ранее стало известно, что полиция задержала 18-летнего молодого человека по делу о пятничном взрыве в метро. Правоохранители назвали задержание «важным», не сообщив никаких подробностей.
Отмечается, что станция «Фулхэм Бродвей» находится рядом со станцией «Парсонс Грин», на которой в пятницу произошел теракт. В результате атаки, по последним данным, пострадали 30 человек.
Ранее стало известно, что полиция задержала 18-летнего молодого человека по делу о пятничном взрыве в метро. Правоохранители назвали задержание «важным», не сообщив никаких подробностей.
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