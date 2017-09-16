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  • 16.09, 19:38
    Со станции лондонского метро эвакуировали людей. Великобритания, Лондон, метро, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСо станции лондонского метро эвакуировали людей

    Со станции лондонского метро эвакуировали людей

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    • Фото: @nickyharley / twitter.com
    Со станции лондонского метро эвакуировали людей

    Со станции лондонского метро эвакуировали людей

    Со станции лондонского метро эвакуировали людей
    • Фото: @nickyharley / twitter.com

      • Со станции «Фулхэм Бродвей» лондонского метро проведена эвакуация людей из-за сообщений о заложенной бомбе.

      Как сообщает ТАСС со ссылкой на британские СМИ, на место происшествия прибыли пожарный расчет и две полицейские машины.

      Отмечается, что станция «Фулхэм Бродвей» находится рядом со станцией «Парсонс Грин», на которой в пятницу произошел теракт. В результате атаки, по последним данным, пострадали 30 человек.

      Ранее стало известно, что полиция задержала 18-летнего молодого человека по делу о пятничном взрыве в метро. Правоохранители назвали задержание «важным», не сообщив никаких подробностей.

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