Президент МАКСа предупреждал американского пилота Су-27 о возможной гибели

Почетный президент международного авиасалона МАКС,
летчик-испытатель Магомед Толбоев лично беседовал с погибшим пилотом из США Эриком Шульцем и просил его не рисковать за штурвалом самолета, разработанного в СССР.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» Толбоев признался, что беседовал с Шульцем месяц назад и призывал не повторять трюки российских пилотов.
Магомед Толбоев: «Я ему показывал мертвые петли, но говорил: не надо этого делать. Это только наш самолет, родной, мы знаем, что с ним делать. Сначала надо знать, на чем ты летишь. Казак на своей лошади только казак».
По словам Толбоева, Шульц был хорошим и опытным пилотом, однако существуют некоторые тонкости, о которых знают только российские летчики-испытатели.
Магомед Толбоев: «Я ему говорил: „погибнешь, нельзя делать то, что я делаю“. Это грань».
Ранее сообщалось, что истребитель советского или российского производства Су-27 разбился в штате Невада. По данным СМИ, жертвой катастрофы стал полковник Эрик Шульц. Американская сторона засекретила детали инцидента.
Магомед Толбоев: «Я ему показывал мертвые петли, но говорил: не надо этого делать. Это только наш самолет, родной, мы знаем, что с ним делать. Сначала надо знать, на чем ты летишь. Казак на своей лошади только казак».
По словам Толбоева, Шульц был хорошим и опытным пилотом, однако существуют некоторые тонкости, о которых знают только российские летчики-испытатели.
Магомед Толбоев: «Я ему говорил: „погибнешь, нельзя делать то, что я делаю“. Это грань».
Ранее сообщалось, что истребитель советского или российского производства Су-27 разбился в штате Невада. По данным СМИ, жертвой катастрофы стал полковник Эрик Шульц. Американская сторона засекретила детали инцидента.
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