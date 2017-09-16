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  • 16.09, 16:36

    Президент МАКСа предупреждал американского пилота Су-27 о возможной гибели

    1 комментарий

    Президент МАКСа предупреждал американского пилота Су-27 о возможной гибели

    Президент МАКСа предупреждал американского пилота <nobr>Су-27</nobr> о возможной гибели

    Почетный президент международного авиасалона МАКС, летчик-испытатель Магомед Толбоев лично беседовал с погибшим пилотом из США Эриком Шульцем и просил его не рисковать за штурвалом самолета, разработанного в СССР.

    В эфире радиостанции «Говорит Москва» Толбоев признался, что беседовал с Шульцем месяц назад и призывал не повторять трюки российских пилотов.

    Магомед Толбоев: «Я ему показывал мертвые петли, но говорил: не надо этого делать. Это только наш самолет, родной, мы знаем, что с ним делать. Сначала надо знать, на чем ты летишь. Казак на своей лошади только казак».

    По словам Толбоева, Шульц был хорошим и опытным пилотом, однако существуют некоторые тонкости, о которых знают только российские летчики-испытатели.

    Магомед Толбоев: «Я ему говорил: „погибнешь, нельзя делать то, что я делаю“. Это грань».

    Ранее сообщалось, что истребитель советского или российского производства Су-27 разбился в штате Невада. По данным СМИ, жертвой катастрофы стал полковник Эрик Шульц. Американская сторона засекретила детали инцидента.

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