СМИ сообщили о катастрофе истребителя российского производства в США

Тяжелый истребитель российского производства
Су-27 разбился в штате Невада.
Катастрофа произошла во время учебно-тренировочного полета еще 5 сентября. Однако известно о ней стало только сейчас. Как сообщает Aviation Week, борт российского производства принадлежал ВВС США.
Жертвой катастрофы в Неваде стал полковник Эрик Шульц. Он служил на военной базе «Неллис», неподалеку от Лас-Вегаса. Су-27 разбился в 100 милях (примерно 160 км) от нее.
В пресс-релизе авиабазы «Неллис» не стали приводить причин катастрофы и ее обстоятельств.
Неразглашение деталей случившегося может быть связано с тем, что разбившийся Су-27 входил в авиакрыло «Агрессор», которое во время отработки боев исполняет роль противников.
Жертвой катастрофы в Неваде стал полковник Эрик Шульц. Он служил на военной базе «Неллис», неподалеку от Лас-Вегаса. Су-27 разбился в 100 милях (примерно 160 км) от нее.
В пресс-релизе авиабазы «Неллис» не стали приводить причин катастрофы и ее обстоятельств.
Неразглашение деталей случившегося может быть связано с тем, что разбившийся Су-27 входил в авиакрыло «Агрессор», которое во время отработки боев исполняет роль противников.
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