Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 15.09, 20:55

    СМИ сообщили о катастрофе истребителя российского производства в США

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    СМИ сообщили о катастрофе истребителя российского производства в США

    СМИ сообщили о катастрофе истребителя российского производства в США

    СМИ сообщили о катастрофе истребителя российского производства в США

    Тяжелый истребитель российского производства Су-27 разбился в штате Невада.

    Катастрофа произошла во время учебно-тренировочного полета еще 5 сентября. Однако известно о ней стало только сейчас. Как сообщает Aviation Week, борт российского производства принадлежал ВВС США.

    Жертвой катастрофы в Неваде стал полковник Эрик Шульц. Он служил на военной базе «Неллис», неподалеку от Лас-Вегаса. Су-27 разбился в 100 милях (примерно 160 км) от нее.

    В пресс-релизе авиабазы «Неллис» не стали приводить причин катастрофы и ее обстоятельств.

    Неразглашение деталей случившегося может быть связано с тем, что разбившийся Су-27 входил в авиакрыло «Агрессор», которое во время отработки боев исполняет роль противников.

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