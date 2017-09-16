США засекретили данные о катастрофе истребителя в Неваде

Детали инцидента с самолетом
Су-27 в штате Невада засекречены. Об этом сообщила РИА Новости представитель авиабазы Неллиc.
Ранее сообщалось, что истребитель советского или российского производства Су-27 разбился в штате Невада. По данным СМИ, жертвой катастрофы стал полковник Эрик Шульц.
Представитель пресс-службы авиабазы Неллиc: «Все детали относительно инцидента, который произошел 5 сентября, засекречены».
Собеседница агентства добавила, что информировать общественность о произошедшем не будут.
Неразглашение деталей случившегося может быть связано с тем, что разбившийся Су-27 входил в авиакрыло «Агрессор», которое во время отработки боев исполняет роль противников. Для изучения технологий и тактики возможного противника американцы получают самолеты советского и российского производства у третьих стран.
Представитель пресс-службы авиабазы Неллиc: «Все детали относительно инцидента, который произошел 5 сентября, засекречены».
Собеседница агентства добавила, что информировать общественность о произошедшем не будут.
Неразглашение деталей случившегося может быть связано с тем, что разбившийся Су-27 входил в авиакрыло «Агрессор», которое во время отработки боев исполняет роль противников. Для изучения технологий и тактики возможного противника американцы получают самолеты советского и российского производства у третьих стран.
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