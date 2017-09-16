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  • 16.09, 12:05

    США засекретили данные о катастрофе истребителя в Неваде

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    США засекретили данные о катастрофе истребителя в Неваде

    США засекретили данные о катастрофе истребителя в Неваде

    Детали инцидента с самолетом Су-27 в штате Невада засекречены. Об этом сообщила РИА Новости представитель авиабазы Неллиc.

    Ранее сообщалось, что истребитель советского или российского производства Су-27 разбился в штате Невада. По данным СМИ, жертвой катастрофы стал полковник Эрик Шульц.

    Представитель пресс-службы авиабазы Неллиc: «Все детали относительно инцидента, который произошел 5 сентября, засекречены».

    Собеседница агентства добавила, что информировать общественность о произошедшем не будут.

    Неразглашение деталей случившегося может быть связано с тем, что разбившийся Су-27 входил в авиакрыло «Агрессор», которое во время отработки боев исполняет роль противников. Для изучения технологий и тактики возможного противника американцы получают самолеты советского и российского производства у третьих стран.

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