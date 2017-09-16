Квартирный вопрос
ТВ-Эфир
Квартирный вопрос
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.09, 12:05
    В освобожденном Дейр-эз-Зоре ждут помощи российских врачей. войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь, Исламское государство, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ освобожденном Дейр-эз-Зоре ждут помощи российских врачей

    В освобожденном Дейр-эз-Зоре ждут помощи российских врачей

    комментировать
    В освобожденном <nobr>Дейр-эз-Зоре</nobr> ждут помощи российских врачей

    В освобожденном Дейр-эз-Зоре ждут помощи российских врачей

    В освобожденном <nobr>Дейр-эз-Зоре</nobr> ждут помощи российских врачей

      Сирийская армия при поддержке ВКС России взяла под контроль дорогу, по которой боевики в Дейр-эз-Зоре получали подкрепление и боеприпасы. Сам город после трех лет блокады постепенно возвращается к мирной жизни. Все это время местные жители практически выживали: не хватало еды и чистой воды, не было медицинской помощи и лекарств, а террористы не прекращали обстреливать жилые дома.

      После прорыва блокады исламисты потеряли свою столицу: Дэйр-эз-Зор им уже не получить, вот-вот падет и Ракка. Тем временем в Дейр-эз-Зоре налаживается мирная жизнь: работают местные рынки, можно купить даже газировку. У магазинов с товарами первой необходимости выстраиваются очереди. Высокий спрос на хлеб, овощи и консервы. На лимонады, кастрюли и утюги денег нет. Хотя утюг стоит 3000 сирийских фунтов — чуть больше 300 рублей.

      В городе есть проблемы с водой и электричеством, но инфраструктуру восстанавливают. После прорыва блокады в пекарни привезли запчасти для печей — сегодня здесь снова есть свежий и горячий хлеб.

      Мухаммад Ибраким Саммера, мэр Дейр-эз-Зора: «Наши дети три года не видели фруктов и чистой питьевой воды, много народа голодало. В последние дни мы получали очень много помощи — от сирийского правительства и наших российских друзей. Это лекарства, вода, продукты, топливо».

      Тонны гуманитарных грузов шли в Дейр-эз-Зор и раньше — платформы с российским продовольствием сбрасывали на парашютах с сирийских самолетов. Сегодня речь о других масштабах помощи, в том числе и кадровой.

      Асер Ибрагим, главврач сирийской больницы: «Нам не хватает анестозиологов и хороших хирургов, мы были бы рады принять хотя бы на время российских военных врачей».

      В больницу еще поступают раненые — боевики не могут смириться с тем, что потеряли город, который так долго удерживали. Сейчас его считают сирийским Ленинградом, хотя до войны называли «жемчужиной пустыни» — из-за нефти. На черном золоте террористы зарабатывали по 1,5 млн долларов в год. Вместе с военным кризисом у боевиков запрещенной в России ИГИЛ начался и экономический.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru