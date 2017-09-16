В освобожденном Дейр-эз-Зоре ждут помощи российских врачей

Сирийская армия при поддержке ВКС России взяла под контроль дорогу, по которой боевики в
Дейр-эз-Зоре получали подкрепление и боеприпасы. Сам город после трех лет блокады постепенно возвращается к мирной жизни. Все это время местные жители практически выживали: не хватало еды и чистой воды, не было медицинской помощи и лекарств, а террористы не прекращали обстреливать жилые дома.
После прорыва блокады исламисты потеряли свою столицу: Дэйр-эз-Зор им уже не получить, вот-вот падет и Ракка. Тем временем в Дейр-эз-Зоре налаживается мирная жизнь: работают местные рынки, можно купить даже газировку. У магазинов с товарами первой необходимости выстраиваются очереди. Высокий спрос на хлеб, овощи и консервы. На лимонады, кастрюли и утюги денег нет. Хотя утюг стоит 3000 сирийских фунтов — чуть больше 300 рублей.
В городе есть проблемы с водой и электричеством, но инфраструктуру восстанавливают. После прорыва блокады в пекарни привезли запчасти для печей — сегодня здесь снова есть свежий и горячий хлеб.
Мухаммад Ибраким Саммера, мэр Дейр-эз-Зора: «Наши дети три года не видели фруктов и чистой питьевой воды, много народа голодало. В последние дни мы получали очень много помощи — от сирийского правительства и наших российских друзей. Это лекарства, вода, продукты, топливо».
Тонны гуманитарных грузов шли в Дейр-эз-Зор и раньше — платформы с российским продовольствием сбрасывали на парашютах с сирийских самолетов. Сегодня речь о других масштабах помощи, в том числе и кадровой.
Асер Ибрагим, главврач сирийской больницы: «Нам не хватает анестозиологов и хороших хирургов, мы были бы рады принять хотя бы на время российских военных врачей».
В больницу еще поступают раненые — боевики не могут смириться с тем, что потеряли город, который так долго удерживали. Сейчас его считают сирийским Ленинградом, хотя до войны называли «жемчужиной пустыни» — из-за нефти. На черном золоте террористы зарабатывали по 1,5 млн долларов в год. Вместе с военным кризисом у боевиков запрещенной в России ИГИЛ начался и экономический.
В городе есть проблемы с водой и электричеством, но инфраструктуру восстанавливают. После прорыва блокады в пекарни привезли запчасти для печей — сегодня здесь снова есть свежий и горячий хлеб.
Мухаммад Ибраким Саммера, мэр Дейр-эз-Зора: «Наши дети три года не видели фруктов и чистой питьевой воды, много народа голодало. В последние дни мы получали очень много помощи — от сирийского правительства и наших российских друзей. Это лекарства, вода, продукты, топливо».
Тонны гуманитарных грузов шли в Дейр-эз-Зор и раньше — платформы с российским продовольствием сбрасывали на парашютах с сирийских самолетов. Сегодня речь о других масштабах помощи, в том числе и кадровой.
Асер Ибрагим, главврач сирийской больницы: «Нам не хватает анестозиологов и хороших хирургов, мы были бы рады принять хотя бы на время российских военных врачей».
В больницу еще поступают раненые — боевики не могут смириться с тем, что потеряли город, который так долго удерживали. Сейчас его считают сирийским Ленинградом, хотя до войны называли «жемчужиной пустыни» — из-за нефти. На черном золоте террористы зарабатывали по 1,5 млн долларов в год. Вместе с военным кризисом у боевиков запрещенной в России ИГИЛ начался и экономический.
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