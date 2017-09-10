Что происходит в Дейр-эз-Зоре после прорыва блокады: репортаж НТВ

На этой неделе прорвали кольцо вокруг последнего оплота запрещенной в России группировки ИГИЛ — Дейр-эз-Зора . Жители восточной части танцуют и устраивают салюты. Путин поздравляет и Асада и российские ВКС с успехом, называя это принципиальным укреплением позиций.

Переиграв командиров ИГИЛ стратегически, несколько дней назад сирийский генерал Хасан Сухел вошел в Дейр-эз-Зор. Благодаря стремительной атаке удалось освободить треть города. Победа под Дейр-эз-Зором очень важна. По сути, разгром здесь группировки ИГИЛ означает крах халифата. Но сейчас необходимо не только как можно быстрее выбить боевиков из пока еще подконтрольных им частей города, но и постараться создать нормальные условия жизни для 80 тысяч горожан.



В Дейр-эз-Зоре нет электричества, почти нигде не подается питьевая вода, хотя стоит город на берегу Ефрата. Цена на продовольствие здесь в 20–40 раз выше, чем в Дамаске. Здесь уже выросло поколение детей, которые ни разу в жизни не ели яблоко или грушу, не знают вкуса помидоров.



На кухне у Эмеда Огула на разделочном столе толстый слой пыли. Давно не готовил пищу — нет продуктов. Жалуется, что уже четыре года не был у врачей.



Эмеда Огул: «Газовый баллон стоит 300 долларов. Это три месячных мои зарплаты. Банка газированной воды — 4000 лир. При цене в Дамаске 150–200 лир. Из лекарств у меня только довоенные запасы: от живота и от простуды. И все».



В Дейр-эз-Зоре нуждаются в медикаментах, продовольствии и предметах первой необходимости, как ни в одном другом сирийском городе.



Три с половиной года полной блокады. В рационе мирных жителей было только три продукта: лепешки, растительное масло и консервированные бобы. Воду дают лишь два часа в неделю по четвергам. И хотя конвоям с продовольствием буквально с боем приходится пробиваться в Дейр-эз-Зор, другого способа накормить мирных жителей нет.