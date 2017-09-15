СБ ООН осудил «крайне провокационный» пуск ракеты КНДР

Совет безопасности ООН провел экстренные консультации в связи с очередным ракетным пуском в Северной Корее.
Члены СБ ООН осудили очередные испытания в КНДР, назвав их «крайне провокационными». Совбез призвал к выполнению санкций в отношении Пхеньяна и деэскалации ситуации, передает ТАСС.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя по окончании консультаций по КНДР призвал прекратить «взаимные угрозы».
Напомним, утром в пятницу КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над японским Хоккайдо и упала в Тихий океан. Южная Корея в ответ совершила пуск двух ракет.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя по окончании консультаций по КНДР призвал прекратить «взаимные угрозы».
Напомним, утром в пятницу КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над японским Хоккайдо и упала в Тихий океан. Южная Корея в ответ совершила пуск двух ракет.
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