Морские дьяволы. Северные рубежи
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.09, 23:56

    СБ ООН осудил «крайне провокационный» пуск ракеты КНДР

    комментировать

    СБ ООН осудил «крайне провокационный» пуск ракеты КНДР

    СБ ООН осудил «крайне провокационный» пуск ракеты КНДР

    Совет безопасности ООН провел экстренные консультации в связи с очередным ракетным пуском в Северной Корее.

    Члены СБ ООН осудили очередные испытания в КНДР, назвав их «крайне провокационными». Совбез призвал к выполнению санкций в отношении Пхеньяна и деэскалации ситуации, передает ТАСС.

    Постпред РФ при ООН Василий Небензя по окончании консультаций по КНДР призвал прекратить «взаимные угрозы».

    смотретьЯпония не стала сбивать ракету КНДР из-за отсутствия угрозы
    Япония не стала сбивать ракету КНДР из-за отсутствия угрозы
    Напомним, утром в пятницу КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над японским Хоккайдо и упала в Тихий океан. Южная Корея в ответ совершила пуск двух ракет.

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru