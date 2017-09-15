В деле о массовых звонках о минировании в России появились первые подозреваемые, сообщает ряд СМИ.
Как отмечают СМИ, задержанными оказались так называемые подражатели — подростки, которые после сообщений в прессе и соцсетях о минированиях решили повторить этот опыт.
Одного из молодых людей схватили в Волоколамске. Он по телефону рассказал о якобы заложенной бомбе во дворце спорта. Против него возбудили уголовное дело.
Экс-глава подразделения ФСБ России по борьбе с терроризмом Владимир Луценко заявил, что подростки-подражатели просто решили погеройствовать на фоне общего психоза. Теперь они могут сесть в тюрьму на пять лет, сообщает НСН.
Владимир Луценко: «Подростки разные бывают. Мы сами создаем психоз, постоянно поднимая эту тему. Особой трагедии пока нет. Да, наши недоброжелатели решили проверить нас на прочность, пощекотать нервы, создать неудобства. Подростки просто попали под общий психоз и решили погеройствовать. Если государство понесло из-за этого большие издержки, то до пяти лет можно получить. Это суд уже будет рассматривать».
Массовые сообщения о минированиях поступают правоохранителям в разных городах России последние несколько дней. По этому факту было возбуждено уголовное дело, к расследованию которого подключились сотрудники спецслужб. По некоторым данным, большая часть анонимных звонков поступает с территории Украины. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось, несмотря на это, в каждом случае проводились эвакуация и проверка.
Одного из молодых людей схватили в Волоколамске. Он по телефону рассказал о якобы заложенной бомбе во дворце спорта. Против него возбудили уголовное дело.
Экс-глава подразделения ФСБ России по борьбе с терроризмом Владимир Луценко заявил, что подростки-подражатели просто решили погеройствовать на фоне общего психоза. Теперь они могут сесть в тюрьму на пять лет, сообщает НСН.
Владимир Луценко: «Подростки разные бывают. Мы сами создаем психоз, постоянно поднимая эту тему. Особой трагедии пока нет. Да, наши недоброжелатели решили проверить нас на прочность, пощекотать нервы, создать неудобства. Подростки просто попали под общий психоз и решили погеройствовать. Если государство понесло из-за этого большие издержки, то до пяти лет можно получить. Это суд уже будет рассматривать».
Массовые сообщения о минированиях поступают правоохранителям в разных городах России последние несколько дней. По этому факту было возбуждено уголовное дело, к расследованию которого подключились сотрудники спецслужб. По некоторым данным, большая часть анонимных звонков поступает с территории Украины. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось, несмотря на это, в каждом случае проводились эвакуация и проверка.
Комментарии