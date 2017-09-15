Парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

Парковка у американского посольства в Большом Девятинском переулке в Москве стала доступной для всех автомобилистов, объявили в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
В АМПП пояснили РИА Новости, что решение сделать парковку у посольства США общедоступной принято «в связи с острой нехваткой парковочных мест».
Ранее в Санкт-Петербурге вместо парковки у американского консульства организовали разворот для транспорта и пешеходный переход. В Екатеринбурге дорожные знаки эксклюзивной парковки исчезли с улицы Гоголя, где раньше оставляли свои автомобили не только американские, но и британские дипломаты.
На исчезновение парковок у зданий американских дипмиссий в российских городах обратили внимание в Госдепе. В ведомстве сообщили, что намерены обратиться с этим вопросом в МИД РФ, однако не считают происходящее местью за санкции в отношении российских дипломатов в Штатах.
Ранее в Санкт-Петербурге вместо парковки у американского консульства организовали разворот для транспорта и пешеходный переход. В Екатеринбурге дорожные знаки эксклюзивной парковки исчезли с улицы Гоголя, где раньше оставляли свои автомобили не только американские, но и британские дипломаты.
На исчезновение парковок у зданий американских дипмиссий в российских городах обратили внимание в Госдепе. В ведомстве сообщили, что намерены обратиться с этим вопросом в МИД РФ, однако не считают происходящее местью за санкции в отношении российских дипломатов в Штатах.
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