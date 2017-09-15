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  • 15.09, 10:19

    Парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    Парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

    Парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

    Парковка у посольства США в Москве стала общедоступной
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Парковка у американского посольства в Большом Девятинском переулке в Москве стала доступной для всех автомобилистов, объявили в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

    В АМПП пояснили РИА Новости, что решение сделать парковку у посольства США общедоступной принято «в связи с острой нехваткой парковочных мест».

    Ранее в Санкт-Петербурге вместо парковки у американского консульства организовали разворот для транспорта и пешеходный переход. В Екатеринбурге дорожные знаки эксклюзивной парковки исчезли с улицы Гоголя, где раньше оставляли свои автомобили не только американские, но и британские дипломаты.

    На исчезновение парковок у зданий американских дипмиссий в российских городах обратили внимание в Госдепе. В ведомстве сообщили, что намерены обратиться с этим вопросом в МИД РФ, однако не считают происходящее местью за санкции в отношении российских дипломатов в Штатах.

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