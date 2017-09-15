В Госдепе не считают ситуацию с парковками дипломатов ответными мерами

В госдепартаменте США не восприняли лишение американских дипломатов в России парковок как ответную меру за введенные Вашингтоном санкции в отношении российских дипломатов в Штатах.
Хизер Нойерт, Госдеп США: «Мы планируем поднять этот вопрос с МИД РФ, но я бы не стала характеризовать как некие ответные меры. Мы хотим развивать наши отношения с Россией, и состоялась хорошая встреча между замгоссекретаря Шэнноном и замглавы МИД РФ Рябковым. Это были позитивные переговоры».
Об этом она заявила на брифинге в Вашингтоне. Отвечая на вопрос, намерены ли США принимать теперь какие-то новые ответные меры против дипломатов РФ в США, Нойерт сказала, что не располагает такой информацией, передает «Интерфакс».
Ранее в российских городах у зданий американских консульств исчезли парковки.
Об этом она заявила на брифинге в Вашингтоне. Отвечая на вопрос, намерены ли США принимать теперь какие-то новые ответные меры против дипломатов РФ в США, Нойерт сказала, что не располагает такой информацией, передает «Интерфакс».
Ранее в российских городах у зданий американских консульств исчезли парковки.
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