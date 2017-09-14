Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
15 сентября, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.09, 19:08

    Госдеп пожалуется в МИД РФ на исчезновение парковок у консульств США

    комментировать

    Госдеп пожалуется в МИД РФ на исчезновение парковок у консульств США

    Госдеп пожалуется в МИД РФ на исчезновение парковок у консульств США

    Госдепартамент США намерен обратиться в МИД России с вопросом о ликвидации парковок у зданий американских консульств в российских городах.

    Информацию о том, что сотрудники консульств США в России лишились предназначенных для них парковочных мест, РИА Новости подтвердил представитель Госдепа.

    Представитель Госдепартамента США: «Мы можем подтвердить, что парковочные места, ранее предназначенные для персонала консульств США, были недавно убраны. Мы планируем поднять этот вопрос в МИД России».

    Как сообщалось ранее, в центре Санкт-Петербурга на Фурштатской улице вместо парковки у американского консульства появились разворот для транспорта и пешеходный переход.

    В Екатеринбурге дорожные знаки эксклюзивной парковки исчезли с улицы Гоголя, где раньше оставляли свои автомобили не только американские, но и британские дипломаты.

    А во Владивостоке убрали бетонные блоки, находившиеся перед зданием консульства США на Пушкинской улице.

    Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. В ответ на это американские дипломаты прекратили рассматривать заявления на туристические и учебные визы во всех консульствах в России, кроме Москвы.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru