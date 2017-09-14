Госдеп пожалуется в МИД РФ на исчезновение парковок у консульств США

Госдепартамент США намерен обратиться в МИД России с вопросом о ликвидации парковок у зданий американских консульств в российских городах.
Информацию о том, что сотрудники консульств США в России лишились предназначенных для них парковочных мест, РИА Новости подтвердил представитель Госдепа.
Представитель Госдепартамента США: «Мы можем подтвердить, что парковочные места, ранее предназначенные для персонала консульств США, были недавно убраны. Мы планируем поднять этот вопрос в МИД России».
Как сообщалось ранее, в центре Санкт-Петербурга на Фурштатской улице вместо парковки у американского консульства появились разворот для транспорта и пешеходный переход.
В Екатеринбурге дорожные знаки эксклюзивной парковки исчезли с улицы Гоголя, где раньше оставляли свои автомобили не только американские, но и британские дипломаты.
А во Владивостоке убрали бетонные блоки, находившиеся перед зданием консульства США на Пушкинской улице.
Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. В ответ на это американские дипломаты прекратили рассматривать заявления на туристические и учебные визы во всех консульствах в России, кроме Москвы.
Представитель Госдепартамента США: «Мы можем подтвердить, что парковочные места, ранее предназначенные для персонала консульств США, были недавно убраны. Мы планируем поднять этот вопрос в МИД России».
Как сообщалось ранее, в центре Санкт-Петербурга на Фурштатской улице вместо парковки у американского консульства появились разворот для транспорта и пешеходный переход.
В Екатеринбурге дорожные знаки эксклюзивной парковки исчезли с улицы Гоголя, где раньше оставляли свои автомобили не только американские, но и британские дипломаты.
А во Владивостоке убрали бетонные блоки, находившиеся перед зданием консульства США на Пушкинской улице.
Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. В ответ на это американские дипломаты прекратили рассматривать заявления на туристические и учебные визы во всех консульствах в России, кроме Москвы.
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