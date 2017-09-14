Внезапно: в «Зарядье» открестились от сообщений о краже растений

В столичном парке «Зарядье» назвали домыслами информацию о случаях хищения посетителями растений.
Карина Горобец, руководитель пресс-службы парка «Зарядье»: «Это домыслы какие-то. Лично мы и сотрудники парка не видели, чтобы посетители вырывали и проносили с собой из парка растения или цветы».
По ее словам, точная сумма ущерба, нанесенного парковым растениям, на данный момент неизвестна и уточняется, передает РИА Новости.
Ранее начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин сообщал, что из-за большого наплыва посетителей пострадала часть растений, всего было вытоптано около 10 тысяч посадочных единиц.
Парк «Зарядье» открылся 9 сентября во время празднования 870-летия Москвы. В День города его посетил Владимир Путин.
По ее словам, точная сумма ущерба, нанесенного парковым растениям, на данный момент неизвестна и уточняется, передает РИА Новости.
Ранее начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин сообщал, что из-за большого наплыва посетителей пострадала часть растений, всего было вытоптано около 10 тысяч посадочных единиц.
Парк «Зарядье» открылся 9 сентября во время празднования 870-летия Москвы. В День города его посетил Владимир Путин.
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