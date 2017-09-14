Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
15 сентября, 14:00
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  • 14.09, 23:41

    Внезапно: в «Зарядье» открестились от сообщений о краже растений

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников
    Внезапно: в «Зарядье» открестились от сообщений о краже растений

    Внезапно: в «Зарядье» открестились от сообщений о краже растений

    Внезапно: в «Зарядье» открестились от сообщений о краже растений
  • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников

    • В столичном парке «Зарядье» назвали домыслами информацию о случаях хищения посетителями растений.

    Карина Горобец, руководитель пресс-службы парка «Зарядье»: «Это домыслы какие-то. Лично мы и сотрудники парка не видели, чтобы посетители вырывали и проносили с собой из парка растения или цветы».

    По ее словам, точная сумма ущерба, нанесенного парковым растениям, на данный момент неизвестна и уточняется, передает РИА Новости.

    смотретьСотрудники Росгвардии пытаются уберечь «Зарядье» от новых набегов вандалов
    Сотрудники Росгвардии пытаются уберечь «Зарядье» от новых набегов вандалов
    Ранее начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин сообщал, что из-за большого наплыва посетителей пострадала часть растений, всего было вытоптано около 10 тысяч посадочных единиц.

    Парк «Зарядье» открылся 9 сентября во время празднования 870-летия Москвы. В День города его посетил Владимир Путин.

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