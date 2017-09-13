Посетители парка «Зарядье» воруют редкие растения и топчут ценный мох

В открывшемся несколько дней назад столичном парке «Зарядье» продолжают подсчитывать масштабы ущерба, который нанесли вандалы или обычные посетители.
За четыре дня работы нагрузка на парк «Зарядье» в Москве в несколько раз превысила проектные расчеты, рассказал глава отдела по садово-парковой и природоохранной работе Игорь Сафиуллин. «У нас безумный ажиотаж, очень много людей. Растения уничтожают за секунды», — жалуется представитель парка.
По его словам, некоторые гости валяются на газонах, где высажены редкие растения, топчут единичные образцы мхов и лишайников. С момента открытия «Зарядья», по словам Сафиуллина, посетители уничтожили более 10 тысяч специально выращенных для парка образцов, сообщается на сайте «Комсомольской правды».
Игорь Сафиуллин, глава отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка «Зарядье»: «К сожалению, посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30 процентов зеленого покрова. Но отдыхать на траве можно у нас не везде, а только в специальных местах».
Больше всего сотрудников парка поразило то, что некоторые посетители выдирают растения с корнем и уносят с собой в качестве «рассады» для своих огородов.
Игорь Сафиуллин: «Представьте, выкапывают растения, прячут их в свои сумки и уходят. Вся зелень еще не прижилась, ее только недавно высадили, поэтому из земли ее быстро выдергивают руками. Это осока и занесенная в Красную книгу Москвы калужница болотная. И наши специалисты, и охрана прилагают все усилия, чтобы остановить вандалов. Но поток посетителей настолько большой, что уследить за всеми невозможно даже с помощью видеокамер».
Ранее сообщалось, что в первые дни после открытия парка вандалы разбили «стеклянную кору» над филармонией, окно медиацентра, а перед входом в павильон «Заповедное посольство» разбили напольные фонари. Камеры наблюдения действия вандалов не зафиксировали.
«Зарядье» открылось 9 сентября в день празднования 870-летия Москвы. Ландшафтный парк рядом с Кремлем разбили на месте снесенной гостиницы «Россия». Строительство шло 2,5 года и обошлось бюджету в рекордные 14 миллиардов рублей. С понедельника парк работает для всех посетителей — круглосуточно и бесплатно.
По его словам, некоторые гости валяются на газонах, где высажены редкие растения, топчут единичные образцы мхов и лишайников. С момента открытия «Зарядья», по словам Сафиуллина, посетители уничтожили более 10 тысяч специально выращенных для парка образцов, сообщается на сайте «Комсомольской правды».
Игорь Сафиуллин, глава отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка «Зарядье»: «К сожалению, посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30 процентов зеленого покрова. Но отдыхать на траве можно у нас не везде, а только в специальных местах».
Больше всего сотрудников парка поразило то, что некоторые посетители выдирают растения с корнем и уносят с собой в качестве «рассады» для своих огородов.
Игорь Сафиуллин: «Представьте, выкапывают растения, прячут их в свои сумки и уходят. Вся зелень еще не прижилась, ее только недавно высадили, поэтому из земли ее быстро выдергивают руками. Это осока и занесенная в Красную книгу Москвы калужница болотная. И наши специалисты, и охрана прилагают все усилия, чтобы остановить вандалов. Но поток посетителей настолько большой, что уследить за всеми невозможно даже с помощью видеокамер».
Ранее сообщалось, что в первые дни после открытия парка вандалы разбили «стеклянную кору» над филармонией, окно медиацентра, а перед входом в павильон «Заповедное посольство» разбили напольные фонари. Камеры наблюдения действия вандалов не зафиксировали.
«Зарядье» открылось 9 сентября в день празднования 870-летия Москвы. Ландшафтный парк рядом с Кремлем разбили на месте снесенной гостиницы «Россия». Строительство шло 2,5 года и обошлось бюджету в рекордные 14 миллиардов рублей. С понедельника парк работает для всех посетителей — круглосуточно и бесплатно.
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